Godelieve Vieren is al heel haar leven vrijwilligster: “Ik was heel graag Coast Greeter”

Het thema dit jaar van de Week van de Vrijwilliger is ‘omgaan met verandering’. Daar kan Godelieve Vieren (84) over meespreken, want ze heeft Nieuwpoort-Bad in al die jaren weten groeien en veranderen.

Godelieve Vieren (84) begon op een speciale manier met vrijwilligerswerk. Ze trouwde in 1958 met André Verstraete die facteur was in Nieuwpoort. Ze baatte toen samen met haar schoonouders het Klein Gewin uit in de Sint-Sebastiaanstraat en de daarnaast gelegen kruidenierswinkel De Vanda. Het pand werd onlangs afgebroken en het stadsbestuur zal er een nieuw administratief centrum bouwen.

“In die tijd was er in Nieuwpoort-Bad maar één bakker, één kruidenier en waren er twee beenhouwers, die de hele winter gesloten waren. Als André thuiskwam had hij dikwijls schoenen mee om te laten herstellen en de zaterdag moest hij ‘koekebrood’ meedoen op zijn ronde”, schetst Godelieve.

Sint-Bernardusfeesten

“De mensen aan de kust waren in de winter aan hun lot overgelaten en de postbode was voor velen dikwijls hun enige hulp en toeverlaat. André kwam ieder dag thuis met een boodschappenlijstje. “Op den duur reden we iedere week met veel boodschappen naar de mensen thuis, want de meesten hadden toen nog geen auto.”

Onder impuls van garagist-voorzitter Omer Bosquart werd op 25 maart 1968 ‘Verenigd Nieuwpoort-Bad’ opgericht. Medeoprichters waren Philippe Eecke, Hugo Dewilde, André Verstraete en Godelieve, als enige vrouw.

“Deze vereniging vond steeds heel veel sympathie en steun bij de ‘commercanten van de bings’ en groeide uit tot een sterke groepering. Het ledenaantal ging steeds crescendo, evenals de succesvolle Sint-Bernardusfeesten die sinds 1970 ieder jaar op het einde van augustus worden georganiseerd.”

“In de eerste jaren was dit een folkloristische stoet die enorm veel volk naar de badplaats trok. In 1984 kwam een einde aan de stoet maar werd er van de feesten een driedaagse gemaakt. Bij de hedendaagse Sint-Bernardusfeesten, met heel veel muziek en animatie, spelen de legendarische Sint-Bernardushonden nog altijd de hoofdrol.”

Als bezige bij organiseerde Godelieve tal van Sinterklaasfeestjes voor jong en oud, begon ze met cursussen bloemschikken en ook de organisatie van het jaarlijkse kindercarnavalbal rustte op haar schouders. Ze hielp mee met de Nieuwpoortse sprotbakkers en is actief bestuurslid van American West Cars Club. Waar iedereen naar uitkeek was het jaarlijks reisje van de wijkraad van Nieuwpoort-Bad dat door haar werd georganiseerd. “Dat was een heel groot succes, want de leden keken ieder jaar reeds vol verlangen uit naar het reisje van het jaar erop”, zegt Godelieve.

Met pijn in het hart

Toen ze met pensioen ging, is Godelieve begonnen met vrijwilligerswerk voor de dienst cultuur van de stad Nieuwpoort en als Belgian Coast Greeter. Dit zijn vrijwilligers die hun passie voor hun kustgemeente delen met toeristen en dat op hun eigen manier mogen doen.

“Ik heb dat 13 jaar heel graag gedaan”, zegt Godelieve. ” Ik ben nu 84 jaar en heb dit met pijn in het hart moeten stoppen door die corona. Ik heb als Coast Greeter heel wat vrienden gemaakt die ik nog regelmatig zie. Ik heb zoveel telefoontjes gekregen van mensen die zeiden dat ze het spijtig vonden dat ik ermee stopte, ik ben daar echt van geschrokken.” (PG)