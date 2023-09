Godelieve Hoste (102) is oudste inwoner van Deerlijk: “Mijn geheim? Veel werken en spaarzaam zijn”

Op 20 september werd Godelieve Hoste 102 jaar. Daags nadien kreeg ze in haar kamer van het woonzorgcentrum burgemeester Claude Croes op bezoek. “Ik ben hier bij de oudste inwoner van onze gemeente”, zei Croes bij zijn hartelijke begroeting.

Godelieve woont op de derde verdieping. Haar ouderlijke thuis was op de Heirweg in Anzegem. Ze groeide op in een gezin van negen en liep naar de lagere school in Vichte en herinnert zich de kloosterlingen Thérèse en Monique als twee van haar leerkrachten.

Het gezin Hoste verhuisde van de Heirweg naar Sint-Lodewijk. In 1945 trouwde Godelieve met Albert Bruggeman en het koppel ging op de Statiewijk in Deerlijk wonen. Daarna verhuisde men naar de Pontstraat (bij het pleintje Den Dries) en later naar het Leon Defraeyeplein. Acht jaar geleden verhuisde Godelieve naar het WZC.

‘Madame Tupperware’

De oudste Deerlijkenaar was een ijverige bij. “Ik was tien jaar verkoopster van de potten ‘Tupperware’. De mensen noemden mij haar ‘madame Tupperware’. Ik heb dit altijd graag gedaan en veel potten verkocht.”

Als we vragen naar haar sociaal leven dan is de opsomming lang. “Ik was enkele jaren voorzitster van Ziekenzorg, bestuurslid van de KAV. Als ambulancierster bij het Rode Kruis. was ik af en toe van dienst tijdens de wielerkoersen in onze gemeente.”

In haar jeugd was ze lid van de kajotsters. “Het was de tijd van Kardinaal Cardijn en ik heb hem eenmaal ontmoet tijdens een vergadering in Tielt.”

Geen zittend gat

Vertellen over haar jonge jaren en over de grote veranderingen in de maatschappij ligt haar. Twee jaar geleden, op haar 100ste, zei ze: “Ik kende de tijd dat bakstenen op de stoof lagen om dan ’s avonds in bed onze voeten te verwarmen. Ik kookte graag en bakte veel. Stilzitten was niet aan mij besteed want ik had zes kinderen.”

Haar man Albert verzamelde sigaren en postzegels. “Hij had honderden sigaren en ook sigarenbandjes. De langste sigaar was bijna een halve meter.”

Haar geheim om zo oud te worden? “Veel werken en spaarzaam zijn.”

In het WZC krijgt ze elke dag bezoek. Op haar 102 lentes ontving ze veel verjaardagskaarten, geschenken en van de gemeente bloemen en een korf vol lekkers.