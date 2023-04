GO! Avelgem doet plannen uit de doeken voor ruimtelijke herinrichting: “Inzetten op ontharding en vergroening”

De campus van het GO! Avelgem ondergaat binnenkort een zeer grote metamorfose. Het project met een kostenplaatje van 280.000 euro start in 2024.

De gemeente en het GO! bespraken de intenties voor een ruimtelijke herinrichting van de site. Op basis hiervan werd een ontwerp opgemaakt door Intercommunale Leiedal. Hierbij werd rekening gehouden met: veilige bereikbaarheid voor de trage weggebruiker, ontharding, water en groen, een toename aan biodiversiteit, ecosysteemdiensten en natuurontwikkeling, gedeelde en publiek toegankelijke buitenruimtes en een ruimere knip in de Sint-Jansstraat. “In het ontwerp is te zien hoe enkel de verharding behouden blijft die noodzakelijk is voor het efficiënt en veilig functioneren van de campus”, vertelt Steven Verplancke, al 20 jaar directeur van GO! Avelgem.

Wandel- en fietspaden

“Dit gaat onder andere over wandel- en fietspaden die door de campus worden geslingerd. Voor leerlingen betekent dit een beter en veiligere bereikbaarheid vanuit het noorden, voor burgers betekent dit vanuit het noorden een alternatieve en autovrije route richting het handelscentrum en de Scheldemeersen. Andere noodzakelijke verharding zijn nog een elftal parkeerplaatsen die inhalfverharding zullen worden aangelegd, fietsenstallingen (± 340 fietsen) en andere halfverharding die de gebouwen bereikbaar moet houden voor bijvoorbeeld het kinderdagverblijf De Toekomst, leveringen en interventies van de brandweer.”

“De overige ruimte wordt maximaal ingezet voor ontharding, vergroening, het capteren van regenwater en educatieve zones, zoals buitenklassen. Bij de herinrichting van de groene campus zal aandacht worden besteed aan type beplanting en wijze van beheer. Het GO! en de gemeente wensen het voorbeeld te tonen en zoveel mogelijk in te zetten op klimaatbestendige en inheemse beplanting en extensief beheer. Dit heeft op zowel ecologisch als educatief vlak een grote meerwaarde voor leerlingen en burgers. Via educatieve borden kan uitgelegd worden waarom wordt ingezet op net deze planten en deze wijze van beheer, en kunnen de voordelen hiervan helder worden geduid”, klinkt het.

Leerlingen worden betrokken bij de uitvoering van het ontwerp – Steven Verplancke, directeur GO! Avelgem

“De zone waarop de metamorfose betrekking heeft, vormt de slagader van de campus. 1.300 leerlingen stromen dagelijks uit verschillende richtingen toe, passeren de bottleneck van de Sint-Jansstraat en verspreiden zich naar de technische afdeling van het Atheneum, de basisschool De Toekomst en het hoofdgebouw van het Atheneum. De weg en het brede voetpad maken het tot nu toe niet eenvoudig om deze zone onderwijskundig te benutten.”

“In het ontwerp voorziet men ook buitenklassen zodat niet enkel de natuur op zich als didactisch materiaal kan gebruikt worden, maar ook als lesomgeving. Buitenklassen zorgen voor een verhoogde concentratie van de leerlingen door het vermijden van CO2-ophoping en tegelijkertijd verlaagt het risico op besmetting via virussen. Bovendien worden leerlingen meer aangezet tot bewegen door afwisselend in de klas en buiten les te volgen.”

Vakoverschrijdend

“De visie van het GO! is ‘Samen leren, samenleven’. Dit ontwerp zal zorgen voor meer samenwerking tussen de verschillende scholen en dus ook kansen creëren om vakoverschrijdend te werken. Respect is één van de vier pijlers binnen de visie van het schoolbeleid. Hieronder verstaat men niet alleen respect voor elkaar maar ook respect voor de natuur en de omgeving. Door een groene ontmoetingsplaats te creëren zullen de leerlingen het belang van deze waarden van kleins af al aanleren.”

“Het ontwerp zorgt ervoor dat de site niet enkel een grote vergroening en verduurzaming zal kennen, maar ook dat de campus nog meer een campus wordt. De relatie tussen de schoolgebouwen wordt groter, en ook de groene omgeving zal benut worden voor educatieve doeleinden vanuit de verschillende schoolinstellingen. Zo zullen de buitenklassen en de bijenkasten zowel in ontwerp als uitvoering opgenomen worden door de technische klassen van de middelbare school. Op die manier worden leerlingen zelf betrokken bij de uitvoering van het ontwerp. Ook de ouderraad en rechtstreekse aangelanden krijgen de kans om mee na te denken over de nieuwe inrichting. Door alle rechtstreekse partijen te betrekken en te bevragen wordt een gevoel van eigenaarschap gecreëerd, dat de kans op slagen alleen maar doet toenemen. Bovendien zal de campus niet enkel toegankelijk zijn voor betrokken partijen, maar zal elke burger de site kunnen betreden, zowel voor, tijdens als na de schooluren”, aldus Steven.

“De gemeente voorziet 130.000 euro voor de heraanleg van de Sint-Jansstraat. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een subsidie van 150.000 euro. De werken aan de Sint-Jansstraat beginnen in 2024. De aanplanting is voorzien voor het najaar 2024. Dit was een serieuze denkoefening waar we al enkele maanden mee bezig waren”, besluit Verplancke.