Glow for Charity trekt door De Lovie

Enkele studenten bachelor LO-bewegingsrecreatie organiseerden in 2021 een eerste glow in the darkrun in Poperinge. Ondertussen wordt de derde editie ‘Glow for Charity’ op zaterdag 4 november georganiseerd. De opbrengst gaat telkens naar het goede doel. Dit jaar kan je meelopen op de nieuwe locatie, kasteelpark De Lovie.

“We hebben ondertussen een team samengesteld waaronder de taken wat verdeeld worden. Ikzelf ben nog steeds de koptrekker. We krijgen ook wat hulp van de mensen die werken in Spalier. Met ons evenement steunen we namelijk opnieuw BuSO Spalier-De Pinker (De Lovie). Met de opbrengst zullen zij dit jaar nieuw sportmateriaal aankopen voor in hun sportzaal”, legt Jinte Verdonck uit. “Vorig jaar schonken we de opbrengst ook aan BuSO Spalier-De Pinker. Toen gebruikten ze het geld bij de aankoop van een tweede duobike.”

Groot succes

“Vorig jaar mochten we 280 deelnemers verwelkomen. Dit jaar zullen we meer deelnemers mogen verwelkomen, aangezien we al boven dat aantal inschrijvingen zitten. Wegens het, voor ons toch, grote succes en de vele positieve reacties blijven we het evenement organiseren. Het geeft zo’n fijn gevoel om te zien dat mensen er voor de volle 100 procent achter staan en je willen steunen. Elk jaar wordt het groter, er wordt steeds meer over gepraat en we krijgen steeds meer inschrijvingen. Dit geeft ons veel voldoening om dit verder te zetten.”

Nieuwe locatie

Dit jaar werd gekozen om de run op een nieuwe locatie te laten doorgaan. “We gebruikten al twee jaar hetzelfde parcours en vonden dat het tijd was voor wat vernieuwing. Doordat we nu op een nieuwe locatie werken, zal het parcours voor iedereen volledig nieuw zijn. De derde editie laten we doorgaan op het domein van De Lovie en daar zijn nog meer donkere plaatsen dan in het centrum van Poperinge. We hopen dat het effect van ‘glow in the dark’ nog meer naar boven komt”, legt Jinte uit.

(Lees verder onder de foto.)

Sfeerbeeld van de opwarming tijdens tweede editie. (gf)

“Het volledige parcours bevindt zich op het domein van De Lovie. Het is dus meer in de ‘natuur’ gelegen dan andere jaren. Naast verharde wegen zitten er ook zeer kleine stukjes onverhard in. We proberen om nog meer dan vorige edities in te zetten op de verlichting en versiering van het parcours op allerlei verschillende manieren. Fun is voor ons het allerbelangrijkste. Mensen mogen lopen of wandelen, het maakt voor ons niet uit. Plezier beleven en samenzijn om het goede doel te steunen staat op nummer één.”

De run gaat door op zaterdagavond 4 november. Inschrijven kan door een mail te sturen naar inschrijvingen.glowforcharity@outlook.com of via de google forms link die je op de Facebookpagina ‘Glow for Charity’ vindt. Inschrijven kan nog tot en met 29 oktober. De kidstoer (5 euro) met een afstand van 1 km start om 18 uur. De 4 en 8 km (beiden 12 euro) starten om 18.30 uur. “Elke deelnemer krijgt een goodiebag na de run en we voorzien prijzen voor de mooist verlichte deelnemers. We hopen er opnieuw een magische avond van te maken.”