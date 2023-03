Gloednieuwe toeristische gidsbeurten brengt fiets- en wandelplezier in Wingene

Gemeente Wingene lanceert in samenwerking met de Tieltse Gidsenkring het nieuwe toeristische gidsbeurten ‘Zoveel meer!’ De gids omvat vier begeleide fiets- en wandelroutes.

“Verenigingen en vriendengroepen zijn vaak op zoek naar een leuke activiteit op maat in de buurt”, vertelt schepen van Toerisme Jens Danneels. “Een begeleide fiets- of wandeltocht in onze gemeente is een mooie aanvulling op het bestaande aanbod van groepsactiviteiten in de buurt om er een geslaagde uitstap van te maken.”

Op ontdekkingstocht

De gidsenkring bevat vier begeleide routes. In groep van maximum 20 deelnemers word je op ontdekkingstocht genomen door de ervaren gidsen. Je komt meer te weten over verschillende thema’s zoals erfgoed, natuur, landbouwevolutie en tal van leuke anekdotes.

“We dompelen je met onze fiets- en wandelroutes onder in het verleden van Wingene en Zwevezele”, vult Geert Storme aan die voorzitter is van de Tieltse Gidsenkring. “Het ontstaan van het dorp Zwevezele, de oude restanten in het Bulskampveld, de rijke geschiedenis van het Sint-Pietersveld, markante figuren in Zwevezele en noem maar op, elke route is dan ook de moeite waard.”