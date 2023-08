Gloednieuwe kunstgrasvelden in Olsene en Machelen: “Gedaan met afgelaste trainingen”

Op de voetbalterreinen van Olsene en Machelen zijn tijdens de zomer splinternieuwe kunstgrasvelden aangelegd. De respectievelijke voetbalploegen kunnen het nieuwe seizoen meteen starten in verbeterde omstandigheden.

Vooral KME Machelen was al een lang vragende partij voor een kunstgrasveld. Bij hevige regenval was het veld soms onbespeelbaar waardoor ze matchen moesten afzeggen. Voor KME Machelen zit ook nog een nieuwe kantine in de pijpleiding maar ze besloten die plannen op de lange baan te schuiven zodat sneller werk gemaakt kon worden van het kunstgrasveld.

“De nieuwe kunstgrasvelden zijn een goede zaak voor de clubs en de spelers”, zegt schepen van Sport Franky Decoster (Open Zulte). “Een kunstgrasveld is altijd goed bespeelbaar, los van de weersomstandigheden. Het is dus gedaan met afgelaste trainingen of wedstrijden door plassen modder op het veld. Een kunstgrasveld is bovendien goedkoper in het onderhoud en is daarom een goede investering.”

Moderne accommodatie

“Vanuit het gemeentebestuur willen we dat al onze ploegen en sporters het goed hebben”, vult burgemeester Simon Lagrange aan. “De voorbij jaren investeerden we ook al in een nieuwe kantine, kleedkamers en een tribune voor Jong Zulte op domein de Waalmeers en in een kunstgrasveld op het voetbalterrein in de Kastanjelaan. De bedoeling is dat al onze clubs binnen enkele jaren terecht kunnen op een kunstgrasveld en in een moderne accommodatie. Er zijn dus nog verder investeringen gepland in de toekomst.”

In Olsene werd alvast het hoofdveld in kunstgras aangelegd, in Machelen gaat het om een tweede veld. De gemeente financierde de volledige aanleg van de kunstgrasvelden via een subsidie aan de clubs. De kostprijs van een kunstgrasveld bedraagt ongeveer 580.000 euro. (JF)