Gloednieuwe gebouwen voor De Tandem en De Vijf openen: “Warme leer- en leefomgeving”

Onlangs opende Dominiek Savio plechtig twee gloednieuwe gebouwen. In de centrale vestiging in Gits mochten kinderen hun intrek nemen in de nieuw gebouwde basisschool en dagopvang voor kinderen met een beperking, genaamd De Tandem. Ook verblijf De Vijf zit in het nieuw.

“Dankzij het doordachte concept kunnen 230 leerlingen genieten van een unieke tandem van onderwijs en zorg. Dominiek Savio biedt al 65 jaar onderwijs en zorg op maat van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Ons team zet zijn expertise in over heel West-Vlaanderen in de thuis- of schoolomgeving van mensen met een beperking. Daarnaast heeft Dominiek Savio ook een eigen uitvalsbasis in Gits. In 1958 gingen de deuren open van het Withuys, een iconisch gebouw dat ongetwijfeld bij veel oud-leerlingen, medewerkers, omwoners en bezoekers fijne herinneringen oproept”, aldus de directie.

Niet meer aangepast

“Het gebouw was niet meer aangepast aan de huidige noden van mensen met een beperking en voldeed ook niet meer aan de duurzaamheidsvereisten. Dominiek Savio koos daarom voor een totaal nieuw concept, uitgetekend door V2-Architecten. Zij ontwierpen een complex dat aan de noden en verwachtingen voldoet van vandaag. Onderwijs en zorg, technologie en mens, duurzaamheid en dynamiek kunnen er nu naadloos samengaan.”

De uitvoering van de plannen verliep evenwel minder naadloos. “De pandemie of de materialen- en energiecrisis zijn maar enkele van de moeilijkheden waarmee we te kampen hadden. Dankzij de gezamenlijke inspanningen werd de deadline van het nieuwe schooljaar toch gehaald. Enkel de omgevingswerken moeten nog worden afgerond. Studio Basta tekende alvast voor een uitnodigende groenverbinding en aannemer Steenhaut is momenteel volop bezig met de realisatie ervan. Vier unieke kunstwerken van glaskunstenaar Veerle Verschoren, verwijzend naar de vier seizoenen, kregen al hun plaats op het domein. Ook al is nog niet alles 100% af, de finishing touch is er wel al, want sinds september kunnen 230 kinderen en jongeren en 150 medewerkers hier leren, leven, werken en ontspannen in de nieuwe gebouwen. Deze werden ondertussen toepasselijk omgedoopt tot De Tandem, de basisschool en dagopvang voor kinderen en De Vijf, het verblijf voor kinderen en jongeren”, vervolgt de directie.

Oase van rust

In het gloednieuwe gebouw bevinden zich niet alleen klassen op maat van de noden van de kinderen maar ook aangename leef- en verblijfruimtes met een eigen keukenblok, een eet- en ontspanningshoek, toegankelijke badkamers en verzorgingsruimtes. De individuele kamers zijn zo ingericht dat men er zo zelfstandig mogelijk kan leren leven. Er zijn ook een parkeerruimte en laadpunten voor driewielers en rolwagens en rondom het nieuwe complex wordt gezorgd voor een oase van rust.

“Het bouwen van de stenen is nu afgerond. Die stenen zijn ook maar een middel naar een hoger doel. Dat doel is om samen met de teams van Dominiek Savio te bouwen aan een hartelijke, professionele en warme leer- en leefomgeving voor de kinderen en jongeren. Samen willen we met hen en hun ouders extra kansen creëren, nu en de vele jaren die komen”, besluit voorzitter Patricia Adriaens.