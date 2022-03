Gloednieuwe fiets- en wandelbrug op komst

De gemeente Zulte hoopt tegen het einde van dit jaar al van start te kunnen gaan met de werken voor een gloednieuwe fiets- en wandelbrug over de Leie. De brug zal 2,5 miljoen euro kosten, waarvan 637.500 euro voor rekening van de gemeente. “We willen dat er meer gefietst en gewandeld wordt in de streek, dus onze eerste taak is om een veilige en aangename infrastructuur te voorzien”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

De bouw van de brug past zowel in een Europees project Seine Schelde Vlaanderen als in een ander project dat de oevers van de Leie tussen Wielsbeke en Zultebrug onder handen zal nemen. “Het was nu of nooit”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Een groot deel van de kost werd al gesubsidieerd door de Vlaamse Waterweg en ook het gemeentelijk aandeel van de kosten wordt voor 40% gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen, omdat de brug op een bovenlokaal fietsroutenetwerk komt, het Jaagpad langs de Leie. Als twee hogere overheden bijna twee miljoen euro willen investeren dan moet je daar opspringen als gemeente.”

Veilige en aangename infrastructuur

De nieuwe fietsbrug zal de Limnanderdreef verbinden met Kasteel te Lake aan de overkant en vormt zo ook de ontbrekende schakel op de fietssnelweg tussen Wielsbeke en Zulte. Het is enigszins opmerkelijk dat de nieuwe brug komt op ongeveer 500 meter van de reeds bestaande brug in de Oeselgemstraat, maar volgens de burgemeester wordt die brug amper gebruikt door de zwakke weggebruikers. “Die brug is een autobrug, absoluut niet aangenaam voor wandelaars en fietsers. Ik ben van het principe van ‘build it and they will come’. Als we als gemeente willen dat de inwoners meer fietsen en wandelen, dan moeten we in de eerste plaats zorgen dat er veilige en aangename infrastructuur voor is. Samen met de gemeente Dentergem zullen we in de toekomst gezamenlijke fiets-en wandelroutes uittekenen waar de brug deel van zal uitmaken.”

Als alles goed gaat, zouden de werken eind dit jaar kunnen starten. Er is een jaar tot anderhalf jaar voorzien. (Jonathan Folens)