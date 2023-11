Gloednieuw evenement op 8, 9 en 10 december in Aartrijke: “Makersmarkt met lokaal talent en winterbar De Boeie”

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 december vindt de eerste Makersmarkt plaats in de sporthal van Aartrijke. De initiatiefnemers slaan de handen in elkaar met Benjamin en Tom van De Boeie, die dan ook de tweede editie van hun Winterbar De Boeie organiseren. “Ruim veertig lokale makers zullen hun creaties tonen in ons gezellige kerstdorp. We willen er een echt familie-evenement van maken.”

Makersmarkt is het initiatief van Adélaïde Bonte uit Aartrijke, Corry Clybouw uit Doornik maar afkomstig uit Aartrijke en Martine Mylle uit Eernegem.

Adélaïde is de vrouw achter Sewcute. In haar atelier met borduurstudio creëert ze gepersonaliseerde cadeaus. Corry en Martine zijn de gezichten achter Focal Cards. Ze ontwerpen originele wenskaarten waarin ze spontane fotografie en moderne kalligrafie samenbrengen. “We wilden een winterse Makersmarkt organiseren waar makers en creatievelingen hun ambachtelijk gemaakte producten en creaties aan de man kunnen brengen”, begint Adélaïde, die eerder al een pop-upeventje organiseerde in Veldegem.

“De Makersmarkt en De Boeie vormen samen een gezellig kerstdorp”

De eerste editie van de Makersmarkt in de sporthal van Aartrijke wordt meteen groots aangepakt door de drie ondernemende dames. Liefst meer dan veertig standhouders zullen aanwezig zijn. Van nestkastjes, decoratie en keramiek, tot juwelen, handgemaakte hondenhalsbanden, kaarsen en kunstobjecten; het aanbod zal zeer gevarieerd zijn. Er worden ook verschillende workshops gegeven. “We deden een oproep naar mensen die zelf iets creëerden en de plaatsjes werden heel snel ingevuld. Uiteraard stemt ons dat tevreden, zeker omdat het nog maar onze eerste editie is. De zondag is al volzet, maar op vrijdag en zaterdag zijn er nog enkele plaatsjes. Makers die op een van deze dagen of op beide dagen een standje willen opzetten, kunnen ons contacteren. Op onze Facebookpagina is trouwens een mooi overzicht terug te vinden van alle makers.”

Gezellige kerstsfeer

De organisatoren beloven er een gezellig familie-evenement van te maken. “De sporthal zal aangekleed worden in een winterse kerstsfeer. De kinderen zullen zich ook kunnen uitleven. We willen er een echt kerstdorp van maken en op deze manier wat leven creëren in Aartrijke. Er zullen ook verschillende eetstandjes aanwezig zijn en er wordt voor een heuse winterbar gezorgd.”

Voor dat laatste contacteerden de initiatiefnemers Benjamin Gryp en Tom Neyens, die vorig jaar in dezelfde periode Winterbar De Boeie organiseerden aan de sporthal op Jonkhove.

Winterbar De Boeie

Benjamin en Tom hadden kort daarvoor De Boeie opgericht, een vereniging die een reddingsboei wil zijn voor de teloorgang van de dorpscultuur in Aartrijke. “Onze winterbar wordt deze keer geen tweedaagse, maar een driedaagse bruine kroeg van formaat. In de ruime bar zal men kunnen genieten van een winterbier en een verwenkoffie. Vorig jaar was onze winterbar een echt succes, nochtans vond het event plaats tijdens het koudste weekend van het jaar. Het was tot min acht graden”, blikken Tom en Benjamin terug. “Wat de speciaalbieren betreft, werken we opnieuw samen met Brouwerij Strubbe uit Ichtegem. We serveren Keyte blond en bruin op tap, en Keyte kriek in fles. Daarnaast bieden we nog heel wat verschillende warme en koude dranken, sneukelingen, muziek en sfeer aan in een gezellig decor. Op zaterdag komt coverband De Veranda’s optreden. Het zal de moeite zijn!”