Globetrotters Sidney en Annelies nemen deel aan de Budapest Rally: “Dit is onze droom en die maken we nu waar”

2.500 kilometer, acht landen en een wagen die net geen 45 kaarsjes mag uitblazen. Het is het recept van een doldwaas avontuur waar Sidney Masurelle (42) en Annelies Vaneeckhout (42) zich in storten. “Onze grootste angst? Dat we in panne vallen natuurlijk”, klinkt het bij de gemotiveerde avonturiers.

“The Budapest Rally, de meest kleurrijke rally van Europa!” De slogan klinkt veelbelovend en volgens Sidney en Annelies is er dan ook geen letter van gelogen. “Een aantal jaren geleden namen enkele vrienden van ons deel aan de rally, waarna we natuurlijk op heel wat foto’s werden getrakteerd. Eigenlijk waren we toen al verkocht aan het concept en hadden we onszelf beloofd om zelf deel te nemen. Helaas waren er wel altijd wel redenen waardoor we niet konden starten, zoals bijvoorbeeld een startdatum die telkens op een werkdag viel, maar dit jaar brak het moment aan.”

Zeven etappes

Met hun neuzen tussen de roadbooks, routebeschrijvingen en aanvraagdocumenten voor vignetten, zijn het vooral de foto’s van de deelnemende wagens die opvallen. “Het is een puntenrally in zeven etappes, waarbij er verschillende uitdagingen zijn waarmee punten kunnen worden gescoord”, klinkt het bij de globetrotters. “Je denkt dan natuurlijk meteen aan de grote rally’s waar de rijken der aarde met blitse bolides over de snelweg scheuren. De Budapest Rally is allesbehalve dat. Het is een bonte verzameling van wagens die vaak jaren oud zijn, soms zelfs geschilderd gewoon met een verfrol om het allemaal zo leuk mogelijk te maken. Jong, oud, student of met pensioen? Allen nemen ze deel met één enkel doel: zoveel mogelijk plezier maken en ondertussen de wereld wat beter leren kennen.”

Zeven etappes, waarbij ‘s avonds op een camping wordt geslapen en met Budapest als einddoel. Het zal de wagen van Sidney en Annelies alvast stevig op de proef stellen. “Als echte Volkswagenfans nemen we vanzelfsprekend deel met een Duits busje”, lachen ze. “Alleen moeten we hier rekening houden met het feit dat het onze meer dan 44 jaar oud is. Natuurlijk is hij mechanisch volledig in orde en is hij tot in de puntjes onderhouden, toch is het het enige punt dat ons wat stress geeft. Tijdens een van de etappes moeten we bijvoorbeelde de Stelvio oprijden. Dat is toch een stevige klim die zelfs de meest moderne wagens in de toeren jaagt. Of onze bejaarde rekel het zal uithouden? We denken van wel, maar je weet natuurlijk maar nooit. Zelf kunnen we wel sleutelen aan ons busje en we zullen ook enkele stukken mee hebben.”

Het busje, een Volkswagen T2, wordt een week lang de slaapplaats van het koppel, iets wat niet geheel nieuw is voor de reizigers. “We slapen iedere avond op een camping, maar we zagen het niet echt zitten om iedere keer die tent op te zetten en af te breken. Eerst wilden we deelnemen met een Volkswagen kever, maar dat gesukkel met tenten was niet meteen ons plan. Uiteindelijk kozen we voor ons busje, waar we in kunnen slapen.”

Brandstofprijs

Een rally van 2.500 kilometers en een terugreis van 1.500 kilometers? De link met de actuele benzineprijzen is natuurlijk snel gemaakt. “De rekening voor brandstof zal inderdaad van het stevige kaliber zijn”, sluiten ze af. “Maar dit is onze vakantie, dit was onze droom en die maken we nu waar. Iemand anders kiest ervoor om voor hetzelfde geld ergens aan het zwembad te gaan liggen, wij kiezen voor het verkennen van de wereld. We gaan op plaatsen komen die we tot op heden enkel maar in magazines of boekjes zagen. Het wordt het avontuur van ons leven.”

Sidney en Annelies vertrekken op 15 juli en zullen hun ervaringen delen via sociale media. Op een speciaal daarvoor opgerichte Facebookpagina zullen ze met de regelmaat van de klok foto’s posten, voorzien van enkele pittige regels met tekst.