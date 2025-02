“Glimlach als middel tegen agressie”: Sint-Andriesziekenhuis stapt mee in campagne #ZieElkaar

Uit een rondvraag blijkt dat agressie in de deelnemende ziekenhuizen toeneemt. Zesentwintig ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel lanceren daarom de campagne #ZieElkaar. Ook het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis doet mee.

Met de boodschap ‘Jouw glimlach doet goed’ worden patiënten, bezoekers, medewerkers en artsen opgeroepen om agressie geen kans te geven. De ziekenhuizen opteren bewust voor een positieve insteek, zonder het daadwerkelijk over agressie te hebben. “Want niemand wordt graag met agressie geassocieerd”, klinkt het. “De focus ligt op de glimlach als ontwapenende kracht in moeilijke omstandigheden. Want lachen is goed voor je gemoedstoestand. De glimlach in de campagne zorgt dus voor verlichting in stressvolle situaties.”

De campagne komt er omdat ziekenhuizen meer en meer te maken krijgen met agressie. Dat blijkt uit een bevraging bij de medewerkers van de zesentwintig deelnemende ziekenhuizen. Op de vraag ‘Hebben jij of een collega al wel eens te maken gehad met agressief gedrag?’ antwoordde 85,4 procent positief. 79 procent geeft ook aan dat agressie op het werk wel vaker voorkomt. (SV)