Glenn Vanderbeke start eigen zaak als zelfstandige fotograaf

Glenn Vanderbeke, opgegroeid in Aartrijke, is al sinds 2014 naar Wijnendale verhuisd. Hij werkte de voorbije jaren als fotograaf in dienstverband, maar daar komt nu een eind aan. Hij heeft de beslissing genomen om volledig op eigen benen te gaan staan en een zaak als zelfstandige fotograaf te starten. Zijn specialisaties zijn architectuur- en landschapsfotografie, maar hij neemt uiteraard ook andere opdrachten aan.

Glenn (35) woont met zijn vriendin Evelyne Bahire (bijna 35) en hun twee kinderen in de Baarsstraat. Hij heeft jarenlang als bewakingsagent in de haven van Zeebrugge gewerkt, een job die hij in bijberoep combineerde met die als freelance fotograaf. In 2013-2014 had hij een opleiding fotografie aan Syntra West gevolgd en sindsdien ging de liefde voor de camera niet meer over. In 2020, midden in de coronapandemie, vroeg een voormalige docent om bij hem vast in dienst te komen en dat deed Glenn ook: bij WIT-fotografie in Zedelgem. Hij werkte er net alsof het zijn eigen bedrijf was. Hij werd er vaak de ondernemende werknemer genoemd.

De passie vastleggen

Glenn is blij dat hij het erop gewaagd heeft om zelfstandige fotograaf te worden. “Ik speelde al geruime tijd met de gedachte om iets voor mezelf op te bouwen, maar telkens besefte ik: zolang ik in loondienst blijf werken, zal het er niet van komen. Eind vorig jaar ben ik 35 geworden en ik nam me voor om in 2025 niet meer te aarzelen en gewoon te springen. Dat is wat ik zopas ook gedaan heb.”

“Ik vind de fotografie fantastisch. Ze helpt je zaken vertellen die je soms niet verwoord krijgt en helpt je koesteren wat ooit niet meer zal zijn. Ik wil met mijn foto’s de passie en het verhaal van iemand vastleggen en overbrengen naar anderen.”

“Ik mag aan de slag als een van de stadsfotografen van Torhout en ben daar heel trots op. Ook blijf ik beschikbaar als allround fotograaf voor bedrijven, instellingen, enzovoort.”

www.glennvanderbeke.com