Glazen koepel op ‘Place m’as-tu vu’ in Knokke-Heist wordt op 28 juni onthuld

Op woensdag 28 juni is het zover en wordt de nieuwe glazen koepel op het Albertplein in Knokke-Heist onthuld. Tijdens de opening wordt een groot klank- en lichtspel georganiseerd.

Woensdagavond 28 juni wordt de glazen koepel officieel onthuld door ontwikkelaars PSR-Goethals Promotor in de aanwezigheid van burgemeester Piet De Groote, het schepencollege en andere genodigden. Het vernieuwde Albertplein is meer dan ondergronds parkeren alleen, het is ook een ode aan het licht en nodigt uit om te kijken, maar ook om ‘gezien te worden’. Het hoogwaardige en weidse muntenplein, alsook de bouw van een prestigieus glazen horecapaviljoen vormgegeven door Dr. Ir. Philippe Samyn and Partners laten deze plek heropleven.

Na een officieel persmoment is het publiek welkom voor een groot klank- en lichtspel. Dat vindt plaats rond 22 uur. (MM)