Glasverbod in Brugse uitgaansbuurten vanaf 1 november

Vanaf 1 november geldt er een beperkt glasverbod in de Brugse uitgaansbuurten. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) legt samen met de korpschef de laatste hand aan een politieverordening, die eind deze maand ter goedkeuring aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd wordt.

Met een verbod op glazen recipiënten van donderdag tot en met zondag, telkens tusen 22 uur en 8 uur, willen de politie en burgemeester Dirk De fauw een einde maken aan de weekendoverlast in de Brugse uitgaansbuurten. Sedert de start van het schooljaar is vooral in de Kuipersstraat en op de Eiermarkt het aantal wandaden fiks toegenomen. Er wordt geregeld op straat gevochten, gekotst en vooral met bierglazen gegooid.

Administratief plaatsverbod

Met massale identiteitscontroles de voorbije weekends heeft de lokale politie al enkele belhamels kunnen ontmaskeren. Vijf van hen zullen een administatief plaatsverbod krijgen. Wat betekent dat zij een gasboete riskeren, indien zij de komende maanden nog betrapt worden in de uitgaansbuurten.

In september stelde de lokale politie veertien pv’s op, acht wegens ordeverstoring en zes voor openbare dronkenschap. Eventjes zag het ernaar uit dat Brugge een alcoholverbod zou uitvaardigen, maar zo ver wil burgemeester Dirk De fauw niet gaan. Er komt, na goedkeuring door de gemeenteraad, vanaf 1 november een verbod op glazen recipiënten – glazen en open flessen – op het openbaar domein. Dat verbod geldt niet voor de terrassen.

De verbodszone zal zich uitstrijken van de Markt over de Eiermarkt, de Kuiperstraat, de Niklaas Desparsstraat, de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, ‘t Zand, de Zuidzandstraat, de Steenstraat, het Kraanplein, de Kraanrei, de Hoogstraat en de Langestraat.