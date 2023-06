Glas-in-loodramen schitteren weer in Sint-Amanduskerk

Zaterdagavond werden in de Sint-Amanduskerk van Uitkerke de vernieuwde glas-in-loodramen in het koor ingehuldigd. Ze verkeerden reeds vele jaren in erbarmelijke staat en vormden een gevaar voor de omgeving. De werken startten in mei 2022 en kostten in totaal ruim 350.000 euro. Na een lange voorafgaande procedure die reeds startte in 2009, wees de stad een subsidie van 108.900 euro toe. De Vlaamse overheid deelde voor 92.667 euro in de kosten, het provinciebestuur kwam met een tegemoetkoming van 7.375 euro over de brug voor het herstel van het pleisterwerk na een zoutinfiltratie in een zijwand van het koor. (WK/foto WK)