Gladde fietssuggestiestroken krijgen aanpassing na reeks klachten

Vorig jaar werden fietssuggestiestroken aangebracht in de Geluwestraat en Dadizelestraat in Beselare, in de Zandvoordestraat in Geluveld en in de Kraaiveldstraat in Passendale. Na het binnenlopen van verschillende klachten, worden de fietssuggestiestroken heraangelegd.

“Je ziet en voelt onmiddellijk dat de uitvoering niet correct gebeurd is. Zelfs bij droog weer voel je de immense gladheid van die stroken. Men had onmiddellijk moeten ingrijpen en niet wachten tot alle straten aangepakt waren”, stelt Liselot Wydooghe, werfleider van beroep en raadslid bij N-VA. Haar collega Koen Descheemaeker treedt haar bij en heeft het over ‘fiets-val-stroken’. “Het ontbreken van een hoofd van de technische dienst breekt dit gemeentebestuur zuur op. Uiteindelijk kost dit voorval de gemeente handenvol geld. Die stroken afschrapen verzwakt het wegdek, wat dan later weer extra kosten met zich zal meebrengen. Een aangesteld diensthoofd had dit alles eerder opgemerkt”, meent Descheemaeker.

“Verschillende inwoners meldden ons dat de stroken glad en daardoor fietsgevaarlijk waren en op sommige plaatsen verdween de laag bijna helemaal”, aldus burgemeester Ingrid Vandepitte (#team 8980). Uiteraard hebben we de aannemer hierop aangesproken en we hebben hem gevraagd om de fietssuggestiestroken correct te herstellen. De aannemer zal zonder meerkost de nodige aanpassingen uitvoeren. Onze leverancier deed al een test met positief resultaat in de Zandvoordestraat in Geluveld. De overige stroken zullen in de loop van de volgende weken aangepast worden.” (NVZ)