Gits kermis heeft eerste editie na de coronaperikelen achter de rug

De wielertoeristenkoers Gits Koerse had vorige week een mooie opkomst van iets meer dan 100 deelnemers. Ook de kermiskramers kijken tevreden terug op het mooie weekend met veel volk. Kermismaandag sloot het succesvolle weekend af met een groots vuurwerk en tal van animatie. “Op de eerste avond was er al volop ambiance, het is nog nagenieten”, aldus schepen Julie Misplon.

Voor het gezin van Francky Sap is het een evidentie om jaarlijks af te zakken naar Gits kermis. “Ik ben geboren en getogen in Gits. Ik kan het niet laten om naar de kermis in Gits te komen. Voor mij is dit de beste kermis van West-Vlaanderen. Er zijn weinig kermisweekends waar er elke avond zoveel volk aanwezig is. Zelfs als het regent, is hier volk. Op en rond de marktplaats is er altijd ambiance”, aldus Francky Sap. Zijn vrouw Annie en dochter Kelly knikken instemmend. Ook zij moeten jaarlijks de Gitse kermis bezocht hebben. En kennis van het koppel, Mireille Vandewalle, omschrijft de kermis als een waar dorpsfeest. “Ik kom vooral voor het sociaal contact. Het is erg leuk om een babbeltje te kunnen slaan met mensen die ik al een tijdje niet meer gezien heb. We hebben hier elk jaar veel leute en er is ambiance verzekerd”, aldus de Gitse kermisgangers.

Op de foto zien we van links naar rechts: Francky Sap, dochter Kelly Sap, kennis Mireille Vandewalle en Annie Deloddere. Zij genieten jaarlijks met volle teugen van Gits kermis. © EVG

Nagenieten

Ook schepen Julie Misplon spreekt van een echte succeseditie. “De weergoden waren ons enorm goed gezind, waardoor de opkomst enorm groot was. Door het spel Gotcha van theatergezelschap ‘t Amateurke zat het spelement en thema verweven doorheen het ganse weekend. De ambiance zat er op die manier meteen in. Vrijdagnacht vond de prijsuitreiking darts plaats in café ‘t Flosje, waar de sfeer top was. Op kermismaandag was er tal van animatie, helemaal in het thema van dit jaar. Ik geniet nog na van deze topeditie”, aldus de schepen van feestelijkheden Julie Misplon. (EVG)