Gistelse ondernemer Patrick Declerck heeft grote plannen met postgebouw

Het bekende postgebouw in het Gistelse stadscentrum heeft een nieuwe eigenaar én toekomstplannen. Gistels ondernemer Patrick Declerck hoopt er binnen enkele jaren appartementen te openen, samen met een neutraal bankautomatenpunt op het gelijkvloers. “De ligging, zó centraal in de stad, kan gewoonweg niet beter en vraagt om bewoond te worden”, zegt Declerck. Bpost is en blijft op de site actief.

Het pand in de centrale Stationsstraat dateert uit 1982. In april vorig jaar zetten de federale Regie der Gebouwen en Bpost het voormalige administratieve gebouw te koop. “Het is te groot geworden, omdat het niet meer fungeert als distributiecentrum. Omdat we constant onze eigendommen optimaliseren, staat het dus te koop”, liet Bpost toen optekenen.

Het postbedrijf kondigde in één adem wel aan actief te zullen blijven op de site en het kantoor van bijna 160 m² te huren van de nieuwe eigenaar. En die is nu bekend: ondernemer Patrick Declerck en zijn bvba.

Moderniseren

Declerck is geen onbekende in Gistel. Zo is hij zaakvoerder van drie ondernemingen en heeft hij al verschillende projecten in de stad achter de rug. “We bouwden bijvoorbeeld woningen in de Vaartstraat, waar vroeger café de Palingpot stond, en richtten appartementen op langs de Nieuwpoortsesteenweg. Ik ben een geboren en getogen Gistelnaar en wil enkel in ‘mijn’ stad projecten opstarten.” Terloops: Declerck is ook voorzitter van de bekende wielerclub PDC Bikers.

Maar wat met de site in de Stationsstraat? Het L-vormige gebouw heeft een totale brutovloeroppervlakte van bijna 2.200 m², telt ook een benutbare zolder en is volledig onderkelderd. Bpost blijft alvast en heeft intussen het kantoor op de site opgesmukt en gemoderniseerd. Een voorbode voor wat komt.

(Lees verder onder de foto)

Het postkantoor blijft en steekt in een nieuw kleedje. © Peter Maenhoudt

Appartementen

“We willen op de site appartementen onderbrengen. Hoeveel dat er zullen zijn en wat de timing is, kan ik op vandaag onmogelijk zeggen. Feit is wel dat, als alles naar wens verloopt, niemand het pand nog zal herkennen. We denken aan een moderne witte gevel met grote zwarte ramen.”

“Het gebouw is ongelooflijk sterk – bij wijze van spreken van gewapend beton gemaakt – en uitstekend geïsoleerd. Wat betreft parkeergelegenheid: achteraan bevinden zich zes garages waar vroeger auto’s van de post geparkeerd stonden. De kelderverdieping willen we bereikbaar maken met een autolift en inrichten als private parking. Er is ook al een grote fietsenstalling.”

“Maar waar we eerst aan zullen beginnen, is de inrichting van een neutraal bankautomatenpunt waar iedereen geld kan afhalen. Zo combineren we handelszaken met bewoning, allemaal met een aparte ingang.”

Leefbaar centrum

“Dit pand staat boven al zo lang leeg en vraagt om bewoond te worden”, vervolgt Declerck. Centraler dan dit kan je in Gistel niet zitten. Als je een stadscentrum leefbaar wil houden, moet je het patrimonium onderhouden. Dat is wat we willen doen: beneden handel, boven woningen.”

“Met alle respect, maar we willen niet doen zoals in de Oostendse winkelstraten Kapellestraat en Adolf Buylstraat, waar amper mensen wonen. Met steeds meer plaatstekort moet je qua bewoning ook ‘in de lucht’ gaan denken.”

“Kijk naar het (ver)bouwproject op de voormalige rijkswachtkazerne, even verderop: dat wordt óók een knappe realisatie. Hoe handig is het niet dat ook onze toekomstige bewoners hier snel en makkelijk terecht kunnen bij de lokale handelaars en horeca”, rondt Patrick Declerck af.