Gistelse Kinderopvang Ieniemini sluit eind oktober noodgedwongen de deuren: “Geen subsidies en dure energie”

Op vrijdag 28 oktober sluit kinderopvang Ieniemini in Gistel de deuren. Fabienne Debruyne en Julie Maenhoudt trekken er de stekker uit omdat ze naar eigen zeggen uit de subsidieboot vallen. “Als gevolg daarvan zagen we personeel vertrekken en ook de stijgende energieprijzen zijn een bepalende factor.”

In januari 2021 zagen Fabienne en Julie een gat in de markt. “We merkten een enorm tekort op aan opvangplaatsen in (de regio rond) Gistel. We beslisten daarom om zelf niet één, maar twee opvanginitiatieven te starten: Ieniemini en Ieniemini 2.0, vlak naast elkaar in de Halve Stepsteenweg. De ene kon 17 kinderen opvangen, de andere 18. Met 35 plaatsen konden we een mooi aanbod creëren. In totaal bouwden we een klantenbestand op van 77 gezinnen.”

Een succes leek in de maak. “Maar we konden geen beroep doen op subsidies voor startende kinderopvang. Die werken volgens een trappensysteem die om de zoveel tijd worden opengesteld. Bovendien moet je aan x-aantal voorwaarden voldoen volgens een puntensysteem, zoals het opvangen van een percentage kwetsbare gezinnen en gevestigd zijn in een regio met – procentueel bekeken – een tekort aan opvang. Bij ons kost een opvangplaats 35 euro per dag. Met dat tarief kunnen we niet genoeg kwetsbare gezinnen aantrekken, wat één van de vele voorwaarden is om eventueel subsidies binnen te halen. Toen we begonnen, was de eerste stap in het trappensysteem nog niet open en konden we geen subsidies aanvragen. Pas nu is de subsidietrap gestart, maar omdat we al een ruime tijd actief zijn, kunnen we hier geen aanspraak op maken. We werden hierover zelfs niet ingelicht.”

Vertrekkend personeel

En dan is er een indirect gevolg voor de werking van de opvang. “Wie in een hogere subsidietrap zit, kan ook hogere lonen aanbieden. Zo zagen wij vier medewerkers opstappen: ze konden elders honderden euro’s meer verdienen. We nemen het hen absoluut niet kwalijk. Hoe zou je zelf zijn? We hebben dan een goed gesprek gehad met onze boekhouder. Daaruit bleek dat we 70 tot 80 euro per dag moesten aanrekenen om rendabel te zijn. Onmogelijk. Na lang tobben besluiten we dat het beter is om te stoppen. Het is ook te laat om opnieuw te beginnen en als nieuwe opvang in de eerste subsidieronde in te stappen.” Ook de hoge energieprijzen spelen een rol. “We beschikken over 43 zonnepanelen en twee opslagbatterijen. Toch kregen we een nieuw voorstel van de voorschotfactuur die steeg van 50 naar maar liefst 600 euro…”

“Van de 77 gezinnen die hier klant zijn, komt bijna twee derde uit Gistel. Ook kinderen uit onder meer Nieuwpoort en Middelkerke zijn hier te gast. Volgens onze info zoeken nog de helft daarvan opvang. We hebben zelfs weet van iemand uit Brugge die al meer dan 50 crèches heeft gecontacteerd, maar zonder resultaat.”

Na de sluiting gaat Julie aan de slag in het bedrijf van haar man, Fabienne overpeinst haar toekomst. Nog één medewerker zal een andere job zoeken. Ieniemini houdt op zaterdag 29 en maandag 31 oktober een verkoopdag van speelgoed, bedjes en materiaal.

Kandidaat overnemers?

“Als lokale overheid hebben wij geen enkel zeggenschap over een privé-onderneming als deze. Gezien het maatschappelijk belang hebben we wel met de zaakvoerders aan tafel gezeten”, leggen schepen Ann Bentein en burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) uit. “Er waren kandidaat-overnemers, maar de gesprekken zijn afgesprongen. Mochten er nog geïnteresseerden opduiken, dan willen we als stad een bemiddelende rol spelen. Toch blijft kinderopvang en het subsidiëren ervan in hoofdzaak een Vlaamse materie. Het klopt wel dat er in de Gistelse regio een tekort aan opvang is. Het is nog veraf, maar bij de heraanleg van de Eigen Haard-wijk tegen 2025 is ruimte voorzien voor een crèche.”