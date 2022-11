Gistelse gezinnen breiden geboortebos verder uit

Meer dan 250 gezinnen plantten zaterdagochtend boompjes nabij jeugdsite Torp en het kampeerterrein langs de Vaartstraat. Zo breidt het geboortebos steeds verder uit.

Niet toevallig vond de actie plaats tijdens ‘Dag van de Natuur’. Sinds 2021 laat de stad opnieuw het geboortebos verder aangroeien. Alle baby’s die geboren zijn in het voorgaande kalenderjaar en alle kinderen die in 2014-2015 het licht zagen, kregen een uitnodiging in de bus. Zo mocht de stad precies 252 gezinnen verwelkomen om in de Gistelse poldergrond een inheemse boom of struik te zetten, zoals haagbeuk of esdoorn. “We kijken ernaar uit om hier binnen pakweg tien jaar met ons dochtertje Olivia te komen spelen”, laten onder meer mama Sigrid Lowyck en papa Kenzo Vandekerckove weten. Finaal worden meer dan 600 stukjes groen in de grond gestopt.

“Bossen zijn plezante plaatsen om in te spelen. Ze leveren gezonde lucht en zijn dus van groot belang in de stad, zeker in tijden van klimaatverandering. Bomen zijn ook het symbool van groeien, zo’n geboortebos is dan ook een mooi geschenk”, zegt schepen Wim Aernoudt (N-VA). Bij het bos staat ook een monument met de namen van de kindjes. Ook wie niet naar de plantdag kwam, zal de naam hier zien verschijnen. Gezinnen van kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap het leven lieten, kunnen als ze dit wensen ook de naam vermeld zien. (TVA)