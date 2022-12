Gistelse gezinnen breiden geboortebos verder uit: “Dit wordt een mooie speelplek”

Langs de Vaartstraat, bij het kampeerterrein en jeugdsite Torp, plantten 252 Gistelse gezinnen zowat 600 inheemse boompjes, zoals haagbeuk en esdoorn. Zo breidt het geboortebos na de actie van vorig jaar opnieuw stevig uit.

Alle baby’s geboren in het afgelopen kalenderjaar en in 2014-2015 kregen een uitnodiging in de bus”, zegt schepen Wim Aernoudt (N-VA). “De bomen zullen zorgen voor extra koele en gezonde lucht, en staan symbool voor het groeien van kinderen.” Bij het geboortebos staat ook een monument met daarop alle namen van de gevierde pagadders. Gezinnen van kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap het leven lieten, kunnen als ze dit wensen ook de naam vermeld zien.

Berre (7) en Benthe (9): “Nieuwe speelzone erbij”

Papa Pieter Huyghe (36) uit Gistel-stad kwam samen met dochter Benthe (9) en Berre (7) een boompje planten. “Benthe had al een geboorteboom gekregen tijdens een soortgelijke actie in deelgemeente Moere, nu was het de beurt aan onze zoon”, geeft Pieter mee.

“Ik ben heel blij, nu hebben we er elk eentje”, lacht Berre. “We zijn allebei actief bij de Chiro en anderzijds de KSA, die allebei hun activiteiten in jeugdsite Torp organiseren. Dat betekent dat we er binnen enkele jaren een nieuwe speelzone bij hebben.” “En wie weet, als ik ooit leider word binnen de jeugdbeweging, kan ik met mijn kindjes hier ook komen spelen”, blikt Benthe al vooruit.

“We houden wel van de natuur. Zo gaan we regelmatig wandelen in bijvoorbeeld het Koekelarebos. Gistel heeft veel mooie plekjes, vooral open groene weides. Maar bossen zijn er niet zo veel. Hopelijk groeien de boompjes snel genoeg zodat we met onze jonge kinderen hier nog kunnen komen spelen”, glundert een fiere papa.

Mama Sigrid en dochter Olivia:“We houden van bossen”

Voor mama Sigrid Lowyck (29) en papa Kenzo Vandekerckove (27) was het een speciaal moment. Het koppel mocht zowat een half jaar geleden hun eerste kindje Olivia verwelkomen. Een boompje met veel symboliek dus. “Zo’n boom in een geboortebos straalt heel veel uit en zal een mooie herinnering voor later zijn”, weten mama en papa.

Sigrid Lowyck en Kenzo Vandekerckhove kwamen een boompje planten voor Olivia. (foto PM)

“Ik ben oorspronkelijk van Oostende en wist wel dat ze daar een soortgelijke geboortebos en boomplantactie organiseren. Dat onze thuisstad dit ook doet – wij zijn van deelgemeente Snaaskerke – was ons evenwel onbekend. Maar we vinden het een topinitiatief. We houden van bossen en maken meer dan eens een mooie wandeling. Van de regio rond Brugge tot de Ardennen: er is niets fijner dan een gezellige wandeling in een groene omgeving. Met een beetje geluk zijn de Gistelse bomen volgroeid om er met een kleine Olivia van te genieten”, klinkt het.

Mama’s Ascha en Nikita: “Samen met de vriendinnen”

Niet alleen uitsluitend gezinnen kwamen bomen planten. Sommige groepjes maakten er een momentje met vrienden en vriendinnen van. Zoals Ascha Laforce (30) en Nikita Delrue (26), mama’s van de tien maanden oude Naylo. Zij brachten hun vriendinnen Verginia Vercnocke (24) en Dana Van Gucht (33) mee.

Virginia Vercnocke, Ascha Laforce met de kleine Navlo, Nikita Delrue en Dana Van Gucht. (foto PM) © PETER MAENHOUDT

“We gingen ook samen naar de boomplantactie van buurgemeente Oudenburg, waar het kindje van Verginia al een boompje kreeg. Van daar kennen we het initiatief”, klinkt het.

“We gaan graag en veel wandelen, en kijken ernaar uit om binnen een aantal jaar terug te keren om te zien hoe het met ‘onze’ boom gesteld is. Het is fijn om allemaal samen buiten te komen, maar we hadden bij de plaats van de aanplanting graag wat meer activiteiten gezien. Zo moet je om iets te drinken helemaal naar Torp wandelen, terwijl ze in Oudenburg heel wat eet- en drankstandjes ter plaatse voorzien. We gaan nu nog gezellig bijpraten met een warme chocomelk.”

