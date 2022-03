Gistelnaar Didier (61) trekt met hulpgoederen naar Oekraïense front: “Schrik? Daar heb ik geen tijd voor”

De hele wereld is solidair met de Oekraïense medemens. Ook in Gistel zitten ze niet stil. Naast een tiental aangemelde opvanggezinnen, zijn er ook inwoners die hulpgoederen inzamelen én naar het front brengen. Neem nu Didier Decoene (61). De gewezen militair en autohandelaar zamelt hulpgoederen in om ze vervolgens zelf naar het oorlogsgebied te brengen. “Schrik? Daar is geen tijd voor.”

Didier is pas terug uit Oekraïne en trekt er binnen een goeie twee weken opnieuw naartoe. Open vraag: waarom rijdt hij nu all the way naar het Europese front? “Ik ben al een jaar lang vrijwilliger in het Gistelse vaccinatiecentrum en teken er twee tot drie keer per week present. Na de watersnood in Wallonië ben ik ook puin gaan ruimen en hulpgoederen gaan verdelen in Pepinster. Om maar te zeggen: of het nu hier of elders is, als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat ook. Ik stel me daar geen andere vragen bij. Oekraïne verkeert in hoge nood en heeft hulp nodig.”

Voorbij de grens

Didier volgde een opleiding aan de militaire school en was negen jaar lang actief bij Defensie, onder meer bij het tweede Regiment Gidsen. Als zelfstandige nam hij later de garage van Eddy en Johan Museeuw over en is als zelfstandige nog altijd betrokken in de autohandel. “Ik lanceerde een oproep via Facebook om zoveel mogelijk materiaal in te zamelen, medische hulpmiddelen, voeding en babyverzorgingsproducten voorop – die zijn nu het moeilijkst te vinden. Ik wist een bestelwagen en aanhangwagen te regelen, en tegelijk trok mijn oproep op sociale media de aandacht van ex-militair Olivier Claesens uit Bornem en Svetlana Onisjenko uit Balen, die Oekraïense roots heeft. We sloegen de handen in elkaar en dankzij de gulle giften van verschillende donateurs reden we vorige week naar Oekraïne.”

Of het nu hier is of in Oekraïne, ik wil mensen uit de nood helpen

Het trio trok voorbij de Pools-Oekraïense grens naar de westelijke stad Lviv. “Met Svetlana hadden we iemand bij ons die de taal machtig is, een absolute must. We wilden ook alle goederen ter plaatse afgeven aan een lokale en erkende humanitaire organisatie. In veel gevallen wordt hulpmateriaal afgeleverd in buurlanden Polen of Roemenië, maar wij gingen verder.”

gf

Luchtalarm

“Oekraïners zijn fiere, maar gesloten mensen. Toch wisten we hun vertrouwen te winnen. Dat ze ons vroegen om onderweg ook andere goederen mee te nemen voor verdere verdeling aan het front, zegt veel. We verbleven drie dagen in het land en hoorden in Lviv bijna om het kwartier het luchtalarm afgaan. De stad is in hoogste staat van paraatheid, in de regio bots je om de haverklap op wegblokkades en checkpoints. Of we schrik hadden? Daar is eigenlijk geen tijd voor. Dankzij m’n training bij Defensie sta ik daar niet al te veel bij stil, hoor. Het voordeel was ook dat we ons in konvooi verplaatsten. Nu, Oekraïners zijn echte patriotten en rotsvast overtuigd dat ze de strijd tegen de Russen zullen winnen. De propagandamachine draait aan weerszijden op volle toeren en het is voor buitenstaanders echt moeilijk om te weten hoe de situatie ter plaatse nu écht in mekaar steekt.”

Oproep

Het blijft niet bij deze ene actie. “Binnen een goeie twee weken trekken we met z’n drieën opnieuw naar Oekraïne”, is Didier rotsvast overtuigd. “Wie wil doneren, mag steeds contact met ons opnemen. Concreet zijn we op zoek naar medische goederen, zoals pijnstillers, (knel)verbanden of kompressen. Ook blikvoeding, pasta en graanproducten zijn welkom. Ik ben momenteel aan het onderhandelen over een grotere, sterkere bestelwagen om vlotter tot in Oekraïne te geraken. Bij onze eerste rit waren we nogal zwaar geladen en konden we niet sneller dan 60 kilometer per uur door de Poolse heuvels rijden.” (TVA)

Voor de aankoop van hulpgoederen zijn ook financiële giften welkom via BE89 3800 1511 4085. Wie wil, kan contact opnemen met Didier via 0475/27.15.12 of didier.decoene1@telenet.be of Facebook.