Gistel zet dementie in de kijker met nieuwe actie

De afstand tussen handelaars en klanten verkleinen. Dat is het uitgangspunt van de actie ‘Attentie voor mensen met dementie’ waar Stad Gistel de schouders onder plaatst. Aan de hand van verschillende kaartjes wordt winkeliers diets gemaakt hoe ze een klant die aan dementie lijdt, moeten benaderen.

Eén op vijf mensen krijgt dementie, in Vlaanderen en Brussel tellen 141.000 inwoners met dementie. 70 procent ervan woont thuis en maakt deel uit van onze samenleving. In het kader van het Europese project Interreg, dat focust op levenskwaliteit van mensen met dementie, ontwikkelden Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen samen kaartjes die handelaars doen stilstaan bij wat dementie betekent en hoe zij de connectie kunnen maken zonder al te veel moeite.

De tips komen van mensen met dementie zelf: hoe zij benaderd willen worden bij het bezoek aan de kapper of de horeca, bijvoorbeeld.

Lokale actie

De actie in Gistel wordt ondersteund door de dienst Lokale Economie en dienstencentrum de Zonnewijzer. De actie ‘Attentie voor mensen met dementie’ focust op het toegankelijker maken van shoppen voor mensen met dementie. Dat gebeurt dus via kaartjes. Daarop staat een leidraad voor handelaars om mensen die met dementie kampen op een correcte manier te benaderen.

Enkele voorbeelden: de klant aanspreken op een volwassen en gelijkwaardige manier, de aandacht vestigen op de persoon en oogcontact maken, duidelijk spreken met één boodschap per zin, en een positieve en vriendelijke sfeer creëren. Er bestaan kaartjes voor kappers, winkeliers en de horeca.

De aftrap van de Gistelse actie werd gegeven in brasserie La Gare. Daarna werden de kaartjes verdeeld onder de verschillende handelaars in het centrum. “We helpen graag mee onze handelaars bewust te maken van de problematiek rond dementie en hoe hiermee om te gaan in hun zaak. Ook mensen met dementie zijn klant bij de bakker, slager, kapper of in andere winkels. Toch is het niet zo evident om met een problematiek als dementie, waarbij je vaak vergeet of waarbij je gedrag en persoonlijkheid verandert nog naar de winkel te gaan”, zegt schepen Michel Vincke (Vooruit).

Tevreden klanten

“Klantvriendelijkheid en gastvrijheid zijn nu eenmaal de basisbegrippen van onze lokale handelaars”, vult schepen Wim Gevaert (Open VLD) aan. “De kaartjes zijn voor de handelaars, maar tegelijk zijn ze ook een hulpmiddel voor mensen met dementie zelf zodat ze zich op een fijne manier benaderd voelen. Een tevreden klant is waar iedereen belang bij heeft, want die komt in de zaak terug als ze zich vertrouwd voelen en met respect benaderd.”

De kaartjes zetten handelaars aan tot een gepaste omgang en geven mensen met dementie iets in handen waarmee ze duidelijk kunnen maken wat zij belangrijk vinden.