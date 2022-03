Gistel vangt mee Oekraïense vluchtelingen op

Door de oorlogssituatie in Oekraïne stelt Gistel opvangplaatsen ter beschikking. Ook inwoners kunnen zich kandidaat stellen als opvanggezin. “De stad zal hiervoor het initiatief nemen om alles te coördineren en de gezinnen verder te begeleiden”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). Opvallend: de stad kan een beroep doen op kamers van hotel Ten Putte.

Gistel stelt vrije doorgangswoningen ter beschikking voor de Oekraïense vluchtelingen en engageert zich om op basis van de vraag ook te huren op de private markt. Zo is er concreet de mogelijkheid om te huren bij hotel Ten Putte in de Stationsstraat, in het centrum van de stad. “Maar we kijken in eerste instantie naar onze eigen doorgangswoningen”, benadrukt Defreyne. De stad rekent dat een hotelkamer voor vluchtelingen ongeveer 30 tot 35 euro per persoon kost.

Sociaal Huis volgt op

Inwoners die opvang kunnen voorzien, kunnen zich aanmelden via het thuisloket op de website www.gistel.be. De registraties worden opgevolgd door het Sociaal Huis. “Slechts een goede duizend kilometer verderop worden de inwoners van Oekraïne getroffen door een oorlog die niemand gewild heeft en alleen maar verliezers zal opleveren. We zijn het aan hen verplicht om mee onze verantwoordelijkheden op te nemen”, vervolgt Defreyne. Volgens de Verenigde Naties zijn nu al meer dan 830.000 Oekraïners hun land ontvlucht. De Europese Unie houdt er rekening mee dat tot zelfs zeven miljoen mensen op de vlucht kunnen gaan, als de oorlog aansleept.

“Je thuis moeten verlaten door oorlog is zo onwezenlijk. We hopen ons steentje te kunnen bijdragen door een aantal Oekraïense gezinnen hier te kunnen opvangen,” zegt schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (Vooruit). (TVA)