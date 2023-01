Gistel stopt mughelikopter ferme duit toe

Het stadsbestuur van Gistel keerde een subsidie uit van precies 7.691 euro aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening, de vzw achter de werking van de mughelikopter.

“Onze cheque staat gelijk aan een bijdrage van 60 cent per inwoner. Met deze subsidie draagt Gistel zijn steentje bij tot het behouden van de mughelikopter”, laat het stadsbestuur weten.

Elk jaar kost het 800.000 euro om de mugdienst in de lucht te houden. De helikopter is zeven dagen op zeven beschikbaar tussen zonsopgang en zonsondergang en redt jaarlijks gemiddeld 40 extra levens. De heli kan in vijftien minuten vanuit de basis in Brugge de hele provincie bedienen, maar ook een stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland. Met de bijdrage zit Gistel in de kopgroep van alle subsidiërende steden en gemeenten van de provincie. In 2022 voltrok de mugheli achttien interventies in Gistel, meer dan in 2021 (11) en 2020 (14).