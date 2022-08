Gistel maakt zich op voor eerste ‘Urban Trail Run’: “Loopwedstrijd met extra’s”

Op vrijdag 9 september is Gistel voor het eerst het decor van de ‘Urban Trail Run’, een loop- en wandelparcours dwars door de stad. “Dit is een compleet evenement die sport, handel en cultuur samenbrengt”, oppert schepen Gevaert. Langs het parcours van 6 kilometer staan 17 locaties op het programma, waaronder de dans- en balletschool en kerk.

Het startschot wordt gegeven op de Markt, deelnemen kan tussen 17.30 en 20 uur. Eén van de opvallende locaties is de dansschool van Gestellae Ballet. “De organisatoren stelden ons de vraag of we met onze zaal wensten deel te nemen, gezien het vooropgestelde parcours vlakbij passeerde”, legt Saskia Goetghebeur van Gestellae uit. “We gingen daar graag op in. Omdat het niet aangewezen is om met sport- en loopschoenen op de dansvloer te lopen, rollen we de rode loper uit. Dat geeft het geheel meteen een meer feestelijke aankleding. We maken van de gelegenheid gebruik om onze dansschool in de kijker te zetten. Zo kunnen mensen die geen link hebben met Gestellae Ballet alsnog kennismaken met onze werking. Tijdens de Urban Trail Run voorzien we dansdemo’s. Wanneer de deelnemers dus passeren, zullen wij ook staan dansen in outfit.”

Serene passage

Nog een knappe locatie: een serene passage door de Onze-Lieve-Vrouwekerk nabij het centrale Marktplein. “De kerkfabriek kreeg de vraag om aan dit nieuwe evenement deel te nemen. We stemden daarin toe”, zegt pastoor Edgard Deplacie. “Onze kerk is natuurlijk niet zomaar een gebouw, maar een sacrale plek. Voor het brede publiek is dit een goed moment om de kerk beter te leren kennen, ook al zijn we sowieso elke dag open. Onlangs nog stelden we onze kerk open voor een uniek concert naar aanleiding van de 950ste verjaardag van het overlijden van de Heilige Godelieve.” De Urban Trail Run is niet zomaar een loopwedstrijd, meent schepen van Sport en Lokale Economie Wim Gevaert (Open VLD). “We willen Gistel met een gloednieuw evenement op de kaart zetten, waarbij we sport, handel en cultuur samenbrengen. Je kan het parcours niet alleen lopen, maar ook wandelen of met een treintje afleggen. Tegelijk zijn de plaatselijke winkels extra lang open en kan je op verschillende plaatsen muziekoptredens meepikken. Minstens even belangrijk is dat deelnemers 10 euro betalen: de helft van dat bedrag gaat naar borstkankerorganisatie Think Pink de andere helft krijgen de deelnemers in Gistelbonnen terug. Een win-winsituatie voor iedereen.” Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen.

Praktisch

Al vanaf 18 uur zijn er op de Markt optredens van Allie & The Roosters, Liquid Molly, P. A. R. C. Coverband en dj DK. In het administratief centrum beginnen op hetzelfde uur de Koninklijke Fanfare de Orpheonisten te spelen, gevolgd door Innertide. Langs het parcours tekent doedelzakspeler Reinout Vandepitte present. In de Hoogstraat is er ook een initiatie skateboarden van de werkgroep Wheelbite en Fresh Prints, animatie is er eveneens bij Sportcomplex Ghistelehof en basisschool de Klimop. Alle praktische info op: www.gistel.be.