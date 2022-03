Giovanni uit Izegem strijdt om begeerde werkplek in LEGO Discovery Centre

Beroepshalve alle dagen met LEGO bezig zijn, het is een ongetwijfeld een jobomschrijving waar velen om staan te springen, maar Giovanni Seynhaeve maakt wel degelijk kans op de uitzonderlijke functie van LEGO Master Model Builder. Hij is één van de tien finalisten die zaterdag strijdt in Brussel strijdt om een werkplek bij het LEGO Discovery Centre.

Dat Discovery Centre bevindt zich in shoppingdistrict Docks en opent deze zomer de deuren. Gezinnen en scholen kunnen er vanaf dan al spelenderwijs het plezier van creatief bouwen met LEGO ontdekken. “Je kan het zien als een grote indoorspeeltuin, waar alles rond de bekende bouwblokjes draaien”, zegt Giovanni. “Toen ik de vacature zag wist ik meteen dat dit iets voor mij zou zijn en ik heb me meteen ingeschreven. In bijberoep geef ik met Bricks For Everyone al LEGO-workshops voor kinderen, dus dit ligt in het verlengde daarvan. Tijdens de sollicitatieprocedure werd gepolst naar of ik goed met kinderen kan omgaan, tweetaligheid en goed verstaanbaar overkomen. Daarnaast heb ik ook een selectie van eerder gemaakte LEGO-werken voorgelegd, zodat ze wisten waar ik toe in staat ben.”

Tot veel, zo blijkt. Giovanni raakte een paar jaar geleden nog tot in de halve finale van het VTM-programma LEGO Masters. Daar leerde hij spectaculaire bouwwerken maken. “Op creatief vlak speelt die ervaring zeker in mijn voordeel, maar het is wel zo dat voor het LEGO Discovery Centre alles in functie van kinderen staat en ik dus ook kleinschaliger zal moeten bouwen. Niet het meest imposante werk telt, maar ook de educatieve factor. Je zal er bijvoorbeeld straks alleen maar binnen mogen als een kind je begeleidt.

Workshops begeleiden

Officieel heet de job LEGO Master Builder. Wat dat precies inhoudt legt Giovanni uit: “Krijg je de job, dan mag je elke dag kinderen in het Centre begeleiden bij workshops en het bouwen van LEGO-creaties”, zegt hij. “Uiteraard hoop ik dat ik het haal. De voorbije 28 jaar oefende ik steeds een job uit die ik met een zekere inspanning moest doen. Dit is totaal anders en hier zou ik geen enkele moeite voor moeten te doen. Het is een droomjob en dat maakt uiteraard een wereld van verschil.”

Giovanni is er al in geslaagd om een plaatsje bij de tien finalisten te veroveren. Nu zaterdag 2 april wacht hem een laatste test. “Tijdens het Brick Factor-evenement in Brussel moeten we drie proeven onder tijdsdruk afwerken. Een jury van kinderen én de internationale LEGO Master Model Builder zullen aanwezig zijn om ons te beoordelen. In de namiddag weten we dan wie de begeerde functie krijgt. Hoe ik mijn kansen inschat? Moeilijk te zeggen. Dat zal zaterdag blijken. Ik weet alvast dat er met Jan Lewyllie één andere LEGO Master deelneemt. Hij was in het tweede seizoen een kandidaat en raakte tot in de finale.”