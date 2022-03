Giovanni beheert Facebookgroep ‘Liefde voor de Koers

Veurnenaar Giovanni Vandenberghe beheert de populaire Facebookgroep ‘Liefde voor de Koers’. De openbare groep heeft meer dan 17.000 leden. Werkelijk alles passeert de revue: van wedstrijdkiekjes over verjaardagen van wielrenners tot de obligate pronostieken voor elke wedstrijd. Ook het vrouwenwielrennen en de wedstrijden van de jeugd komen uitgebreid aan bod.

“Vijf jaar geleden ben ik met de Facebookgroep begonnen”, opent Giovanni het gesprek. “Op een korte tijd zijn we enorm gegroeid. Per jaar komen er 4.000 leden bij. Al van jongs af aan ben ik bezeten door de wielermicrobe. Ik keek altijd naar de koers bij mijn grootouders. Ik volgde de wedstrijden op televisie, maar sinds de Omloop Het Nieuwsblad van 2014 ga ik regelmatig eens supporteren. Ik ga naar de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, E3 Saxo Bank Classic, … De start neem ik altijd mee en dan kies ik mijn plekje uit. Ik sta altijd op een plaats waar ik de renners meerdere keren zie passeren.”

Internationaal

Veel mensen gaan trouwens naar de koers kijken en zijn er er dol op. “Ik wilde iets doen met wielrennen en kwam zo op het idee om een Facebookgroep op te richten. Ik ben ook een voetbalfanaat, maar renners zijn veel toegankelijker dan voetballers. Je kunt eens een praatje slaan aan de bus, een handtekening vragen, … Ik vind dat leuk. Iedereen is welkom in onze groep. We worden ook steeds internationaler, want zelfs Amerikanen, Britten, Italianen, … zijn lid”, vervolgt Giovanni.

“Organisatoren, vrouwelijke renners en jeugdrenners zijn tevreden dat ik die groep beheer. We geven hen publiciteit. Ze komen amper tot niet in de media, maar wij zorgen ervoor dat ze wel aandacht krijgen. Ik vind het belangrijk dat de jeugd aan bod komt.”

Geen favoriet

Een favoriet heeft Giovanni niet, maar hij is wel fan van een ‘type’ renner. “Vroeger was ik een grote supporter van Tom Boonen, maar nu zie ik gewoon graag renners rijden die de koers hard maken. Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en vroeger ook Peter Sagan zijn daar goede voorbeelden van. Yves Lampaert zie ik eveneens graag rijden. Van een andere West-Vlaming, Guillaume Van Keirsbulck, was ik zot. Ik ben blij dat ik hem zaterdag opnieuw aan het werk zag. Ik stond op de Muur van Geraardsbergen en zag hem passeren. Hij zat wel achteraan in het peloton, maar dat is bijzaak. Toen ik klein was, waren Stijn Devolder en Andy Capelle mijn twee favoriete West-Vlaamse renners.”

Zaterdag 5 maart staat de Strade Bianche op het programma, voor sommige wielerliefhebbers het zesde monument. “Ik denk dat het een duel wordt tussen Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe. De week nadien wordt het een leuke tweestrijd tussen Pogacar en Evenepoel in de Tirreno”, besluit Giovanni Vandenberghe. (Imar Vandenabeele)