Giovanni aan de slag in LEGO Discovery Centre: “Eindelijk van hobby mijn beroep maken”

Giovanni Seynhaeve (46) is al jaren gepassioneerd door LEGO en nu mag hij zijn hobby ook zijn beroep noemen. Vrijdag opent in Brussel het LEGO Discovery Centre en hij mag er als moet Assistent Master Model Builder workshops aan kinderen geven.

Het Discovery Centre wordt uitgebaat door Merlin Entertainments en mag je met recht en rede het walhalla voor de LEGO-liefhebber noemen. In twaalf themazones kan je van alles beleven. Opvallend: het centrum richt zich op activiteiten voor kinderen van 2 tot 10 jaar, maar iedereen is natuurlijk welkom. Wie als volwassene langs komt, moet dan ook een kind vergezellen. “We zien LEGO hier echt als een bindmiddel tussen ouder en kind”, vertelt Giovanni, die er zes weken geleden voor het eerst aan de slag mocht. Ik had eerst mee gedaan aan een wedstrijd waarbij ze zochten naar een Master Model Builder. Een panel van tien kinderen, die we VIP Mini Builders noemen, mocht toen mee beslissen. Tijdens de finale in Brussel schopte ik het tot de laatste vier, maar uiteindelijk ging die functie naar Sieber Bulteel. Ik heb hem toen oprecht gefeliciteerd en was blij met de opgedane ervaring.”

Maar Giovanni kreeg niet veel later alsnog een kans op zijn droomjob. “We vernamen dat er plots twee extra vacatures open stonden voor Assistent Master Model Builders”, zegt hij. “Ik heb meteen mijn kans gewaagd en had dit keer meer succes. Mijn sollicitatie werd aanvaard en dus waan ik me sindsdien elke dag als een kind in een speelgoedwinkel. Het Discovery Centre is nu pas open, maar in de voorbije weken mocht ik helpen bij de opbouw. Zo mocht ik letterlijk en figuurlijk mijn steentje bijdragen aan Mini-World, waarbij enkele Britse en Amerikaanse LEGO-experts verschillende belangrijke Brusselse trekpleisters hebben nagebouwd. Zelf heb ik me gestort op de bouw van de bekende Rue des Bouchers, inclusief Jeanneke Pis.”

Creativiteit en fantasie

Giovanni is voor zijn job elke dag vier uur met de trein onderweg. “Maar dat voelt nooit als een last”, zegt hij. “Sinds ik hier actief ben, voelde nog geen enkele dag als werken aan. Ik beleef hier mijn droom. Eens het Discovery Centre start, zal ik workshops aan kinderen geven. De voorbije weken heb ik een extra opleiding en training gekregen om goed met kinderen om te gaan en uiteraard ook om die workshops vorm te geven. Daarin staan creativiteit en je fantasie de vrije loop geven centraal. Wij geven dan leuke tips en tricks om leuke bouwcreaties te maken.”

Verder in het Discovery Centre zijn er ook ‘playmakers’ die samen met kinderen aan het bouwen slaan, maar ook een 4D-bioscoop of een plaats waar je een eigen LEGO-ruimteschip kan maken .”Dat kan je dan op een groot scherm tot leven zien komen, net als de creaties van negen anderen. Heel leuk om te doen en één van mijn favorieten”, verklapt Giovanni, die er ook bij vertelt dat je als openingsstunt een eigen LEGO-minifiguur kan maken en de eerste zes maand gratis mee naar huis mag nemen. “Of mijn kinderen al mee zijn geweest naar hier? Nog niet, maar er staat sowieso nog een familiedag op het programma, waar ik hen met veel plezier zal rondleiden. Ik mocht hier ook mijn eigen werkruimte inrichten, dus ik voel me hier echt thuis. We richten ons de komende tijd vooral op gezinnen met kinderen en scholen, maar de kans bestaat dat we in het najaar ’s avonds ook workshops voor volwassenen zullen inrichten. Ik heb in ieder geval heel veel zin in dit nieuwe avontuur.”