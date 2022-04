Gino (64) geeft sleutels ballonvaartonderneming na 30 jaar uit handen: “Mijn schoonzonen gaan dat goed doen”

Gino Ciers (64), het gezicht van Flybird ballonvaarten, vloog ooit met een gigantisch paard over Sint-Petersburg en stak de Noordzee over in een ouderwetse gasballon. Als gepassioneerd ballonvaarder hielp hij mee de sport in België ontwikkelen en draaide een astronomisch aantal vlieguren bij elkaar. “Maar op een bepaald moet je de fakkel durven doorgeven en dat heb ik gedaan. De opvolging is verzekerd!”, zegt hij.

“Ik ben van mening dat je, wanneer je iets uit handen heeft, je er echt een zaak moet van maken om je er niet mee te gaan bemoeien. Mijn schoonzonen gaan dat goed doen maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik nooit meer in een ballon ga stappen!” Gino glundert tijdens zijn afscheidsfeest. Glunderen van blijdschap wanneer hij alle lachende gezichten van zijn medewerkers ziet. Glunderen van trots wanneer hij de plannen van zijn opvolgers ontrafeld ziet. “De sleutel tot het succes van deze onderneming is altijd al het familiale geweest. Natuurlijk heb je nu bedrijven die ballonvaarten aanbieden met manden waar je wel tot 20 mensen in kunt proppen. Dat brengt automatisch met zich mee dat de ballonvaarder zich absoluut niet kan ontfermen over iedereen, waardoor er sowieso passagiers zullen zijn die niet ten volle zullen kunnen genieten van de vlucht. Mijn schoonzonen hebben dat goed begrepen en nemen het concept van ‘klein en fijn’ mee over. Manden waar slechts een beperkt aantal mensen plaats in kunnen nemen maar waar je wel ten allen tijde met de piloot kunt praten en vragen kunt stellen.”

Trip naar Sint-Petersburg

Na meer dan 30 jaar in de lucht, bijna 30 ballons in zijn handen en duizenden vlieguren op zijn palmares, is het voor Gino moeilijk kiezen wanneer we hem vragen naar zijn meest memorabele momenten. “Maar als ik er toch eentje moet uithalen dan durf ik meteen onze trip naar Sint-Petersburg naar voren schuiven”, lacht hij.

Gino vloog over Sint-Petersburg met een ballon in de vorm van een gigantisch paard. © CLL

“We vlogen er toen over de Russische stad met een ballon in de vorm van een gigantisch paard. Daar hadden we best wel wat bekijks mee, want het blijft toch iets bijzonders. En hoe kunnen we onze deelname aan de Gordon Bennett Cup. Het is de oudste ballonwedstrijd ter wereld en je kunt het bijna gaan beschouwen als het wereldkampioenschap voor gasballons. Anders dan hetgeen we nu kennen zijn gasballons hetgeen ze in lang vervlogen tijden gebruikten. Een grote ballon vullen met gas, die dichtknopen en dan door middel van zandzakjes aan de mand je ballon laten stijgen of dalen. We vlogen toen van Engeland naar Frankrijk in 2 dagen, wat meteen gelijk stond aan een fantastische ervaring.”

Oudste piloot van België

Tijdens het afscheidsfeest van Gino, een feest dat reeds verschillende keren werd uitgesteld als gevolg van de coronacrisis, waren zijn meer dan 30 medewerkers aanwezig. Wie er ook kwam opdagen was François Schout (86). “Meer nog dan mijn instructeur, de man die mij decennia geleden de stiel heeft geleerd, is deze man zowat de grondlegger van de ballonvaart in België”, gaat Gino verder. “Hij introduceerde de sport in ons land en moet ondertussen ook de oudste piloot van België zijn. Ik ben vereerd hem als vriend te mogen beschouwen.”

Het pensioen staat aan de voordeur en daarbij komen ook bakken aan tijd vrij. “30 jaar lang stond ons leven in het teken van het bedrijf en de ballonvaart”, sluit Gino af. “Avonden of weekends? Dat was voor ons gewoon keihard maar met veel plezier verder werken. Nu is het moment aangebroken om die tijd samen met mijn echtgenote door te brengen. Ze maakte heel wat opofferingen want zonder haar zou het niet zijn gelukt. Geen nood, ik zal occasioneel nog wel eens aan de brander van een ballon terug te vinden zijn.” (CLL)