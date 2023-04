Gina en Inge openen tuinmeubelenzaak Vulotti in Zedelgem

Op zaterdag 29 april geven Inge Vancompernolle en Gina Gevaert het startschot van een driedaags openingsweekend.

Beide dames zijn afkomstig uit Loppem Gina is bekend van Powercars en de voormalige geschenkenwinkel Canasta en Inge runde het vroegere AA Tuincentrum aan de Heidelbergstraat en gaan met tuinmeubelenzaak Vulotti een nieuwe uitdaging aan. Dat doen ze in het pand aan de Torhoutsesteenweg in Zedelgem waar vroeger kindermodezaak Knuffel gevestigd was. “Ons aanbod bestaat uit kwaliteitsvolle, designmeubelen. Gaande van sofasets tot diningsets, en van decoratie tot parasols. Kortom, alles om het gezellig en sfeervol te maken in de tuin en op het terras. We hebben ook tuinmeubelen die je niet overal vindt, zoals onze vuurtafels.” Meer info: www.vulotti.com. (BC/foto BC)