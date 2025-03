Gilles (25) reist als technicus in de autosport de wereld rond: “Ik heb geen tijd om thuis te missen”

Gilles Dieryck (25) uit Zonnebeke is gebeten door alles wat met motoren en auto’s te maken heeft. Als freelance autotechnicus reist hij de wereld rond voor de grootste merken. “Het is boeiend om op al die mooie plaatsen te komen.”

Gilles is de zoon van Jacques Dieryck en Sylvie Lefieuw en de broer van Birgit. “Al van kleins af aan had ik interesse in auto’s en alles wat met een motor, vooral de sportieve uitvoeringen dan, te maken had”, vertelt Gilles.

“Mijn ouders hebben mijn zus en ik al heel vroeg meegenomen naar de Rally van Ieper en de circuits van Spa-Francorchamps en Zolder. Ik had als kind niet alleen interesse in de autosport, ik keek ook altijd met veel aandacht naar de motorcross, zoals de bekende wedstrijd op de Citadel van Namen.”

“Het zit in mijn genen, want mijn ouders en zus zijn ook liefhebbers. We hebben allemaal een motor waarmee we er in de vakantie samen op uit trekken”, vervolgt Gilles.

Heel lange weg

Na de lagere school volgde hij in het middelbaar eerst industriële wetenschappen om de derde graad af te sluiten in de richting elektromechanica. Daarna haalde hij aan Vives een bachelordiploma in de autotechnologie, waarna hij zijn stage deed in Halle bij een M2 competition in de Formule Renault.

Daarna ging hij aan de slag bij merken als Porsche, Ford en Mustang. “Het is een lange weg geweest om daar te geraken. Het was vooral veel opzoekingswerk en heel veel teams contacteren om daarna heel lang af te wachten en na herhaaldelijk mailen toch contacten te krijgen”, gaat Gilles verder.

“Tijdens de pistops onder tijdsdruk veel herstellingen uitvoeren”

“Eerst heb ik drie jaar voor een Luxemburgs team gewerkt, daarna ben ik naar Duitsland verhuisd om daar voor een groter team met een ruimer en gevarieerd aanbod en meer mogelijkheden te werken. Uiteindelijk heb ik dit jaar beslist om als freelancer te starten. Mijn taken zijn heel ruim. Het gaat van de auto ontleden en volledig reviseren in het atelier, opsporen welke onderdelen er nodig zijn… Daarnaast moeten we tijdens de pitstops onder tijdsdruk heel wat herstellingen uitvoeren. Een specialiteit heb ik dus niet. Ik ben verantwoordelijk voor het reviseren van de complete auto. Het gaat om wagens van de klasse GT3, LMP2, LMP3 en Hypercar.”

Zus in Bahrein

Ook zus Birgit is ook door de autosportmicrobe gebeten. “Ze is freelance sportfotografe en dat is ook het domein waar ze het liefst in vertoeft. Via autosportwereld.com heeft ze de kans gekregen om op circuit ervaring op te doen. Momenteel is ze in Bahrein voor de testdagen van de Formule 1. Maar ze covert ook andere sporten, zoals de E1-series of voetbal met regelmatig opdrachten voor Club Brugge. Voor haar is dit ook een wereld waarin ze haar weg moet zoeken, maar ze is goed op weg”, zegt Gilles trots.

De kampioenschappen waar Gilles werkt, zijn verspreid over de hele wereld. “Het reizen op zich kan stresserend zijn, maar als alles vlot verloopt, is dit best oké. Het is wel boeiend om op al deze plaatsen te kunnen werken en ook de sfeer en cultuur wat te kunnen ontdekken. Portimao is bijvoorbeeld een heel mooie streek. Als je tijd hebt voor of na de werkweek kan je er wat ontspannen.”

Lange werkdagen

“Of ik Zonnebeke mis? Dat is misschien veel gezegd. Door het drukke werkleven heb ik bijna geen tijd om stil te staan en aan thuis te denken. We werken regelmatig 16 tot 20 uur per dag en dan heb je alleen tijd om snel te douchen en te slapen.”

Als echte autofanaat heeft Gilles zelf nog niet met die mooie bolides gereden.

“Dat zit er niet in. Tijdens de voorbereidingen en afstemmingen in de box neem ik wel eens plaats in de bolide, wat een goed gevoel heeft. Mijn ambitie is om nog meer verschillende kampioenschappen te doen om zo overal in de wereld te komen. Maar qua prestaties zou ik toch graag eens het WEC-wereldkampioenschap in de hypercarklasse en de Dakarrally meemaken.”

Vroeger beoefende Gilles atletiek, maar dat is nu verleden tijd. “Voor hobby’s heb ik niet veel tijd over. Ik probeer wel mijn conditie wat te onderhouden, ook fysiek, want voor de pitstopsessies heb je toch kracht en snelheid nodig. Ik hou van karting, zowel rijden als onderhouden. Daarnaast geniet ik ook van ritjes met de motor en tijdens de winter probeer ik eens te gaan snowboarden.”