Gilian Devolder rijdt 750 kilometer in 48 uur voor ‘Kom op tegen Kanker’

Op 28 en 29 oktober rijdt Gilian Devolder uit Ingooigem de grenzen van Vlaanderen af in maximum 48 uur, goed voor 750 kilometer. Deze challenge doet hij ten voordele van Team Bidon dat in 2023 met twee teams aan de start van de 1000 kilometer voor ‘Kom op Tegen Kanker’ wil verschijnen.

De uitdaging zit hem voornamelijk in de negentig dagen die Gilian zichzelf geeft om zich voor te bereiden op zijn prestatie. Hij is met deze uitdaging niet aan zijn proefstuk toe. Na een marathon (42,2 km lopen), de Ronde van Vlaanderen (260km fietsen) en een heuse bokswedstrijd, wordt er nu hard getraind om de 750 kilometer tellende grenzen van Vlaanderen af te rijden in maximum 48 uur. Gilian die lid is van Chiro Yvegem, zal starten aan het chirolokaal Paloeder aan de Pastoor Verriesstraat 44 in Ingooigem op vrijdag 28 november om 4 uur ‘s morgens.

Zijn coach, Jasper Bert uit Vichte die alle trainingen verzorgt gedurende de negentig dagen voor de startdatum, zal hem vergezellen. Jasper Bert is een ex-wielrenner die sport & bewegingswetenschappen studeert aan UGent en dus optimaal geplaatst is om Gilian op een verantwoorde manier te begeleiden. Een viertal andere vrienden zullen elk een deel van het traject meerijden met deze twee sportievelingen.

Team Bidon

Het is de eerste uitdaging van Gilian Devolder die gelinkt wordt aan Team Bidon haar ‘1000km voor Kom op Tegen Kanker’. “Met Team Bidon hebben we als ambitie om opnieuw 11.000 euro bijeen te harken om met twee ploegen tijdens het hemelvaartweekend in mei 2023 terug te kunnen starten voor de 1000 kilometer voor ‘Kom op Tegen Kanker’ “, aldus medewerker Team Bidon Patrick Holderbeke (66) uit Vichte. “Er staan een aantal manifestaties gepland om geld in het laadje te brengen, waaronder deze fietsuitdaging van Gilian met pop up café. Eind september jongstleden organiseerden we met Team Bidon nog een succesvol kasteelconcert in Vichte.”

Supporterscafé chirolokaal Paloeder

De aankomst van Gilian Devolder, Jasper Bert en vrienden is verwacht op zaterdag 29 oktober tussen 17 uur en 20 uur aan het chirolokaal Paloeder waar een heus supporterscafé wordt ingericht. De laatste 75 kilometer van Gilian zullen gestreamd worden op grootscherm voor de vele supporters.

Iedereen kan het initiatief steunen door een vrije gift te doen via de officiële website: https://www.de1000km.be/team/team-bidon

Dit kan eenvoudig door te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van “GIFT” (belangrijk!) en de negencijferige code van Team Bidon: 170225221.

Meer info over de sportieve uitdagingen van Gilian Devolder is te vinden via het YouTubekanaal ‘90 Days to become’.