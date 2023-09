Gilbert Maeckelberghe (74) promoot ‘Laat Mie Moar Lopen (LMML)’: “Je kan op elke leeftijd lopen”

Gilbert Maeckelberghe (74) is een prachtig voorbeeld van de doelstelling van het initiatief ‘Laat Mie Moar Lopen (LMML)’. Met dit sportieve evenement willen de organisatoren zoveel mogelijk mensen laten bewegen en dat is ook de reden waarom Gilbert heeft meegedaan aan de Veurnse Stratenloop. Maar lopen doet Gilbert meer dan één keer per jaar!

Gilbert werd geboren in Oeren, deelgemeente van Alveringem, maar woont sinds 1975 in Veurne. Hij werkte tot zijn 65ste bij de Milieudienst van de stad Veurne en was er voornamelijk verantwoordelijk voor de vergunningen landbouw en industrie en de regeling van de afvalophaling. Niet bepaald een job waar veel fysieke beweging in zat… Wel zorgt hij voor beweging en draagt hij bij aan het milieu door zijn dagelijkse rondgang rond het appartementengebouw Res. Waterkant om het openbaar domein netjes te houden door zwerfvuil, bladeren, onkruid te verwijderen. Met zijn vrouw Lieve is hij ook vrijwilliger bij ‘De Netzak’, de vzw die voedsel en kleding aanbiedt aan kansarmen.

Vierdaagse

“Mijn interesse in lopen is maar heel laat gekomen, maar ik heb wel al heel wat gewandeld in mijn leven”, vertelt Gilbert. “Ik heb een 20-tal keer deelgenomen aan de Vierdaagse van de IJzer, en dan stapte ik elke dag de 32 km. De laatste drie jaar heb ik me ingeschreven om elke dag de 24 km te wandelen. Toen we in 2016 introkken in ons appartement, zagen we voor het eerst de lopers van LMML aan de achterkant passeren langs de vaart. Dat was nog het oorspronkelijke parcours langs het Vaubanpark. Toen ik dat zag, dacht ik: als ik 32 km kan stappen, dan kan ik ook 5 km lopen! Maar ik moet toegeven dat ik vroeger nooit één kilometer heb gelopen… In 2017 heb ik deelgenomen aan de Start 2 Run van de Marathon Atletiekclub Westhoek (MACW).”

“Ik loop omdat bewegen belangrijk is voor je gezondheid”

“Intussen heb ik al vijf keer mijn loopschoenen aangetrokken voor de stratenloop: een keer heb ik 5 km gelopen en vier keer 10 km. Telkens ik de 10 km liep, waren er altijd een aantal lopers achter mij, maar dit jaar niet. Na de 5 km (waarna de wedstrijd stopte voor de deelnemers die zich hiervoor hadden ingeschreven), was ik de laatste die de 10 km zou lopen. Een dame die me zeker is bijgebleven is de moeder van de burgemeester, die enkele jaartjes meer op de teller heeft staan en die gezwind de 5 km heeft gelopen!”

8 km/u

Met zijn eerste loopervaring kreeg Gilbert de smaak te pakken. Sindsdien loopt hij elke week. “Eerst begon ik met 5 km te lopen, alleen”, legt hij uit. “De 5 km werden 8 km, en nu train ik elke week twee keer, op mijn eigen tempo, zonder sprintjes of tempoversnellingen. Tijdens LMML bedroeg mijn snelheid 8 km per uur, maar als ik op eigen houtje loop, is dat meestal iets lager omdat je rekening moet houden met het verkeer, zoals wachten om de straat over te steken. Ik heb ook geen competitieve ambities voor de stratenloop en ik ben ook nooit lid geweest van een atletiekclub of andere sportclub. Ik loop ook altijd hetzelfde traject van zo’n 8 km, gebaseerd op het 10 km-parcours van de eerste stratenloop.”

10 Miles

Gilbert heeft ook al twee keer meegedaan aan de 10 Miles in Antwerpen. “Mijn zoon woont in Antwerpen, en dan vertrek ik de avond ervoor zodat ik op tijd mijn nummer kan ophalen. Het is een heel andere ervaring dan LMML: we vertrekken in drie groepen van 10.000! Mensen doen daaraan mee uit sportief engagement, terwijl aan LMML de meeste deelnemers echt wel een goeie tijd willen neerzetten. Als ik me goed voel, dan wil ik me graag volgend jaar nog eens inschrijven voor de 10 Miles. Ambities om een marathon te lopen heb ik niet. Wel loop ik omdat bewegen belangrijk is voor je gezondheid.”

“Het fijne aan loop- of wandelevenementen is ook het sociale aspect: je ontmoet andere mensen, je deelt je ervaringen en je zet je in voor eenzelfde doel. Ik ben nu ook lid van de Veurnewandelclub en met dat gezelschap maken we om de 14 dagen samen een wandeling. Wat ik vooral wil benadrukken: ik wil me helemaal niet in de kijker lopen, maar een voorbeeld stellen dat je op elke leeftijd kunt lopen. Mensen moeten niet bang zijn om achteraan te blijven hangen bij een loopevenement zoals LMML. Er zullen altijd wel anderen zijn die sneller en verder lopen, maar het gaat erom dat je in beweging blijft!”