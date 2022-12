Gilbert Hillewaere krijgt negentiende Zilveren Juweel: “We zijn trots op jou”

In het stadhuis van Ieper werd Gilbert Hillewaere (84) uit de Basculestraat verkozen tot laureaat van het Zilveren Juweel van de Seniorenraad. Gilbert werd voorgedragen door Okra Ieper-centrum. Zijn hele leven lang was Gilbert bijzonder actief in het verenigingsleven. Ook op zijn 84ste is hij nog altijd bestuurslid bij de lokale Okra-afdeling. “Bedankt lieve papa, we zijn trots op jou”, spraken zijn dochters tijdens de huldiging.

Gilbert werd geboren in Poperinge in 1938. Zijn beroepsleven speelde zich af bij de CM waar hij bureelhoofd van gezondheidszorg was. Gilbert was er de draaischijf van de voetbalploeg CM in de competitie van de openbare diensten in Ieper. Hij was ook 35 jaar volleybalscheidsrechter, ook op nationaal niveau. Hij is getrouwd met Ivonne Desaele en vader van twee dochters.

“Gilbert werkte vele jaren voor ziekenzorg waar hij secretaris en schatbewaarder was”, aldus Roos Devos, voorzitster van Okra Ieper-centrum.

Rolwagens duwen

“Gilbert organiseerde tochten voor minder mobielen. Voor Gilbert was het een koud kunstje om 160 mensen met een 40-tal voertuigen onder politiebegeleiding te laten genieten van een aangename dag. Hij was 19 jaar vrijwilliger in het woon-zorgcentrum Sint-Jozef waar hij de rolwagens duwde tijdens de geplande wandelingen en op zondag werkte hij in de cafetaria van het rusthuis. Het leeuwenaandeel van zijn inzet ging wellicht naar Okra Sint-Maarten Sint-Niklaas waar hij sinds zijn 65ste bestuurslid was, gedurende acht jaar voorzitter en momenteel nog altijd bestuurslid is. Gilbert was ook lid van het Okra regionaal bestuur waar hij verantwoordelijk was voor de Lourdesbedevaarten en de regiokaartingen.”

“Gilbert was vele jaren lid van de Seniorenraad Ieper waar hij verantwoordelijk was voor COVES (de commissie ter verfijning van de subsidies, red.). Hij zorgde grotendeels zelf voor het werk. Hij vroeg de activiteiten op om samen met enkele bestuursleden de punten toe te kennen en op die manier tot een eerlijke verdeling van de subsidies voor de Ieperse seniorenverenigingen te komen. Iedereen wist dat je altijd op Gilbert een beroep kon doen. Als het in zijn mogelijkheden lag, regelde hij het wel.”

“Wellicht heeft hij op privévlak nog heel veel mensen geholpen. Ook al had hij het af en toe moeilijk met zijn gezondheid, toch bleef Gilbert zich inzetten voor talrijke organisaties en deed hij veel vrijwilligerswerk. Gilbert is dus een terechte laureaat van het Zilveren Juweel”, besluit Roos Devos.

Trotse familie

Dochters Sabine en Friedel verwoordden op een emotionele wijze de erkentelijkheid voor hun papa en opa. “Behulpzaamheid en inzet voor anderen is je levensmotto en dit met respect en appreciatie voor ieders authenticiteit. Van jong af aan hebben wij dit mogen ervaren, hoe je graag je best deed voor anderen. Je organisatietalent, sociale inborst, vreugde om iets te doen om mensen samen te brengen en mensen een helpende hand toe te steken inspireerde ons ook als dochters en kleinkinderen.”

“Onze beroepskeuze als respectievelijk sociaal assistente en verpleegkundige is onder andere hieruit voortgevloeid. We zijn heel blij hoe je ons en vele anderen door je manier van zijn een warm gevoel geeft en hopen nog heel lang je attente betrokkenheid te ervaren. Papa, ieder van onze familie en zeer zeker ook vele anderen dragen jou een warm hart toe. Ook je onmetelijke inzet voor mama getuigt van je grote toewijding voor het welzijn van anderen. Bedankt lieve papa, we zijn trots op jou.”

(Erwin Gabriëls)