Gilbert heeft boek met uitleg over Westrozebeekse straatnamen klaar: “Uit liefde voor geboortedorp”

Gilbert Coghe (75) uit Rumbeke heeft zijn achtste boek over zijn geboortedorp Westrozebeke klaar. In ‘Van Aardenplasstraat tot Zeveneeckebosstraat’ legt hij uit hoe de Westrozebeekse straten aan hun naam raakten. Gilbert vertelt ook anekdotes aan de straten verbonden.

Gilbert Coghe schreef eerder al zeven boeken rond Westrozebeekse onderwerpen. Zo pende hij al werken neer rond onder andere de Mariaverering in Westrozebeke, Westrozebeke(naars) in de Eerste Wereldoorlog en Westrozebeke(naars) in de Tweede Wereldoorlog, rond de Westrozebeekse kerk en rond het Westrozebeekse kerkhof. “Bij het schrijven van mijn overige werken rond Westrozebeke had ik al heel wat gegevens over straatnamen verzameld”, licht Gilbert toe.

“Dat bood me de kans om er een werk rond te maken. Voor het schrijven van het boek deed ik een beroep op diverse bronnen. Mijn voornaamste bron vond ik in het werk van Arnold Preneel. De grootouders van Arnold zijn afkomstig uit Westrozebeke. Arnold weet enorm veel over Westrozebeke en publiceerde ook een zesdelig werk over de gemeente. Onder andere de ‘straatschouwingen’ uit de 16de en de 17de eeuw worden in dat werk behandeld.”

“Bij ‘straatschouwingen’ controleerde de overheid de straten in die periode. Heel wat straten van toen blijken nu nog dezelfde naam te hebben. Met toestemming van Arnold heb ik uit zijn werk geput.”

Mysterie

“Verder deed ik opzoekingswerk in het provinciaal archief in Brugge. Alleen bleek Westrozebeke indertijd nogal slordig om te springen met het doorsturen van informatie zodat ik daar weinig teruggevonden heb. Daarnaast kon ik ook een beroep doen op het Stadense archief.”

“Een negende boek komt er niet meer omdat ik onvoldoende materiaal heb ervoor”

“Westrozebeke telt 61 straten”, gaat Gilbert verder. “Van slechts een vijftal straten heb ik geen naamverklaring kunnen vinden. Eentje daarvan is de Dosselstraat. Die loopt ook in buurgemeente Passendale en heet daar ‘Osselstraat’. Ik polste bij de Passendaalse heemkundige kring om de oorsprong van de straatnaam te achterhalen, maar ook daar kon men mij niet helpen. Ik vermoed dat de Osselstraat in Westrozebeke ‘Dosselstraat’ heet, omdat men het over ‘d’Osselstraat’ had, wat tot de naam Dosselstraat heeft geleid. Wat de oorsprong of betekenis van de Osselstraat is blijft evenwel een mysterie.”

Anekdotes

“De oorsprong van een aantal straatnamen zoals bijvoorbeeld de Filip van Arteveldestraat zijn vrij evident, andere zoals de Hyndrickxbbosstraat waren dat minder. De verklaring was terug te vinden bij een zekere Hyndrickx die indertijd kennelijk eigenaar van nogal wat gronden was in Westrozebeke. Naast 61 straatnamen is er in Westrozebeke ook 1 pleinnaam: de Luitenant Juul De Windeplaats. Verder ging ik ook op zoek naar de oorsprong van de wijknamen in de gemeente.”

Gilbert beperkte zich evenwel niet tot het louter vermelden van de oorsprong van de naam en de nodige uitleg daarbij. “Ook weetjes, anekdotes of markante zaken komen aan bod”, weet Gilbert.

Wijngoed

“Zo is er bijvoorbeeld bij de Filip Van Arteveldestraat niet alleen uitleg over Filip Van Artevelde, maar heb ik het ook over voormalig VRT-journalist Johan Depoortere die zijn jeugd in de straat doorbracht en over jeugdclub Van Artevelde die in de jaren 70 in de straat huisde. Bij de Drevestraat wordt dan weer aandacht besteed aan Wijngoed Choupette dat er zijn thuisbasis heeft. In de Wulfwinkelstraat is er aandacht voor auteur Willy Spillebeen wiens ouderlijk huis zich in de straat bevindt.”

Gilbert pende al acht boeken neer over Westrozebeke. “Ik heb dan ook een altijd een voorliefde gehad voor mijn geboortedorp”, verduidelijkt hij. “Een negende boek komt er niet meer omdat ik onvoldoende materiaal heb om een boek te schrijven. Ik droom er wel van om alle 8 boeken te bundelen tot 1 boek onder de titel ‘Westrozebeke’.”