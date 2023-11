Gilbert en Martine uit Blankenberge gaan voor vroege kerstsfeer: “Normaal beginnen we er in de eerste week van november al aan”

Traditioneel zetten veel mensen pas de kerstboom wanneer Sinterklaas terug naar Spanje is. Niet zo ten huize Gilbert Brailly en zijn vrouw Martine Denuit in Blankenberge: daar gingen de kerstlampjes twee weken geleden al aan.

Gilbert Brailly en zijn vrouw Martine Denuit, allebei 72, wonen in de Zuidlaan in Blankenberge. “Niet ver van d’Oefenschool”, zegt Gilbert. Want daar doet hij het voor. “De lichtjes gaan ’s avonds aan van zodra de school uit is, en ’s morgens opnieuw van halfacht. Maar soms komen ze al eerder aanbellen om te vragen of de lichtjes aan mogen: geweldig toch?”

Niet alleen de kindjes zijn trouwens fan van Gilberts kerstlichtjes. “Er stoppen ook veel auto’s voor de deur. Natuurlijk: er staat een stoplicht. Maar soms vergeten ze weer door te rijden als het groen wordt”, lacht hij. “Het begon allemaal drie jaar geleden tijdens corona: mijn leven heeft toen ook aan een zijden draadje gehangen. Maar ik had het er vooral moeilijk mee dat iedereen in zijn kot moest blijven. Laat het ons hier dan wat gezelliger maken, dacht ik.”

Vier dagen werk

Gilbert en zijn vrouw Martine hebben zelf geen kleinkinderen. “Ook daarom doen we dit. Martine en ik zijn maar alleen.” Hoevéél lichtjes het zijn? “Dat moet je mij echt niet vragen. Tel ze maar zelf”, knipoogt Gilbert. “Maar ik ben er elk jaar wel een dag of vier zoet mee.”

De lichtjes blijven hangen tot eind januari. “Dan is het tijd voor Valentijn en vervang ik de kerstlichtjes door allemaal rode lichtjes”, aldus Gilbert. Of het niet wat vroeg is voor kerstsfeer? “Vroeg? Normaal begin ik er in de eerste week van november al aan; we zijn dit jaar dus eerder aan de late kant. En in Engeland beginnen ze er al aan in augustus…”