Gijzeling op vissersbootje gelukkig nep: politiediensten houden grootschalige oefening

Verschillende politiediensten hielden woensdag een bijzondere oefening op het water in Nieuwpoort. Er werd een gijzeling op een vissersbootje gesimuleerd waarbij de federale politie en scheepvaartpolitie aanwezig waren.

De oefening ging woensdag kort voor de middag van start ter hoogte van het Albertmonument in Nieuwpoort. Passanten zagen daar hoe een grote politiemacht neerstreek. Het ging onder andere om verschillende diensten van de federale politie, samen met de federale scheepvaartpolitie en met versterking van zelfs een droneteam. Volgens het scenario was er een gijzeling aan de gang op een vissersbootje en werd daarbij de versterking ingeroepen van de federale politie.

Niets aan de hand

Passanten konden de oefening vanop afstand volgen maar bleven best niet ter plaatse. Wie zich afvroeg wat er aan de hand was en zich zorgen maakte werd duidelijk gemaakt dat het om een oefening ging. “Het gaat inderdaad om een oefening die plaatsvindt op het water”, meldde de federale politie. “We kunnen iedereen geruststellen: er is niets aan de hand.” (JH)