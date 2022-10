Giften aan steden, zoals erfenis van vijf miljoen voor stad Brugge zijn uitzondering geworden

De tijd dat mensen regelmatig delen van hun erfenis nalieten aan steden of gemeenten is lang voorbij vervlogen. Maar de uitzondering bevestigt de regel. Afgelopen weekend liet een Nederlandse vrouw nog het uitzonderlijke bedrag van maar liefst vijf miljoen euro na aan de stad Brugge. Daarnaast ontvangt Oostende deze maand normaal nog een nalatenschap van een veel kleinere orde. Voor de andere grote steden in onze provincie is het al enige tijd geleden dat ze nog giften van een erfenis mochten ontvangen.

Vroeger kregen steden op regelmatige basis een bedrag van mensen, die hun erfenis nalieten aan de stad. “Vaak ging dat om vastgoed, die de mensen aan de stad nalieten. Maar ook kleine bedragen, die men in hun nalatenschap opdroeg aan het OCMW om zo anderen te helpen”, vertelt Stefaan Depraetere van stad Ieper. Maar afgelopen weekend kreeg stad Brugge een erfenis van maar liefst vijf miljoen euro van een Nederlandse vrouw.

“In 2015 kreeg stad Oostende een erfenis van 1,2 miljoen euro”

De enige West-Vlaamse stad, die bij zo’n uitzonderlijk hoog bedrag in de buurt komt, is de koningin der badsteden Oostende. “Mevrouw Lacourt heeft tijdens haar leven verschillende keren gedoneerd aan het OCMW. Maar toen zij in 2015 kwam te overlijden, liet zij de stad een bedrag na van 1,2 miljoen euro”, vertelt Margot Neyskens van Stad Oostende. Daarnaast kreeg Oostende in 1988 het legaat Breemersch (drie handelspanden en drie huizen). Dat vastgoed bracht de stad sindsdien al meer dan 7 miljoen euro op. “Deze maand zal er op de gemeenteraad ook een erfenis aanvaard worden van ongeveer 10.000 euro. Maar dat gebeurt nog erg uitzonderlijk.”

Dat wordt ook bevestigd in Kortrijk. “De afgelopen vier jaren kregen we zes geldelijke giften. Dat waren voornamelijk kleine bedragen, behalve een uitschieter van 78.000 euro. Wat we wel vaker zien is dat mensen vaak boeken of voorwerpen voor in een musea nalaten”, vertelt Seel Seynhaeve van stad Kortrijk.

Erfenis in vastgoed

Ook Ieper zag de geldelijke giften aan de stad de afgelopen decennia zienderogen afnemen. “De laatste 20 jaar hebben wij vooral vastgoed ontvangen. In 2006 kregen wij een omvangrijke woning met volledige inboedel van mensen, die hier lang gewoond hebben, maar daarna verhuisden naar de Vlaamse Ardennen. Die mensen waren grote fan van de bibliotheek en stad Ieper kreeg het vastgoed ter waarde van 600.000 euro op de voorwaarde dat die middelen zouden aangewend worden voor de werking van de bib.”

“Schenkingen aan het Flanders Field Museum of de Menenpoort gaan niet via de stad”

“Daarnaast werd er in 2014 nog een woning ter waarde van 170.000 euro geschonken aan het OCMW van stad Ieper. En in 2020 kreeg het stadsmuseum ook een drietal schilderijen, die nu gebruikt worden in verschillende tentoonstellingen. Het Flanders Field Museum krijgt ook nog regelmatig een schenking van bijvoorbeeld een boek van een oud familielid, die in de Eerste Wereldoorlog nog hier gevochten heeft. Maar dat gebeurt niet via de stad, net zoals schenkingen aan de Menenpoort”, aldus Depraetere.

Erfenis van kunstenaar Alfons Blomme

Foto in galerie Alfons Blomme toen kunstenaars Dany Verbeke, Joël Verbeke en Herman Vandendriessche in 2020 exposeerden. © Stefaan Beel

De laatste grote schenking, die stad Roeselare mocht ontvangen, was die van de kunstschilder Alfons Blomme. “In 1981 liet hij een som geld aan ons na en een zeer belangrijke kunstcollectie. Maar in zijn testament werd er nog een woning in de Ooststraat toegewezen aan de stad, die een culturele invulling moest krijgen. Tot en met vandaag wordt die woning gebruikt als een tentoonstellingsruimte. Maar we krijgen ook nog soms schenkingen los van een testament. Dat gaat dan bijvoorbeeld over oude koerstruitjes of fietsen voor in het museum KOERS of kleine bedragen aan het OCMW”, vertelt Tom Vanblaere van stad Roeselare.