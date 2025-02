Gieljan (29) is wereldtop in het heffen van Atlas Stenen: “Professionaliteit is noodzakelijk”

Krachtatleet Gieljan Roose behaalde vorig jaar in Madrid de eerste plaats op het World Championship Strongman in zijn gewichtscategorie. Onlangs brak hij in de bewegingen met Atlas Stenen enkele records. Dit jaar ambieert hij opnieuw het WK en in 2026 trekt hij naar een event waar hij Arnold Schwarzenegger zal ontmoeten.

Gieljan Roose (29) is in Diksmuide voorzitter van Lift&Rise Strength, waar hij zich bezighoudt met atleten op wedstrijdniveau te brengen in zowel powerlifting, gewichtheffen en strongman. Sinds een jaar of vijf richt hij zich ook op krachtsport. Na het behalen van zijn wereldtitel in de gewichtsklasse -95 op het WC Strongman was het de bedoeling om het iets rustiger aan te doen. “Ik wilde voornamelijk werken richting het WK van dit jaar. Eind januari en begin februari nam ik toch aan twee competities deel, zij het in de categorie -90 kg. Zo was ik uitgenodigd in Duitsland, omdat ik met de Atlas Stenen tot de top van de wereld behoor.”

Daar ging het om records verbreken, voornamelijk wereldrecords. Maar je moest onder de 90 kilo wegen?

“Door een dieet geraakte ik tot 93 kilo. Het overige heb ik via watergewicht gedaan, in de weekends van de wedstrijd. In het verleden trainde ik altijd om zo sterk mogelijk te zijn. Mijn voeding was daar ook op gericht. Nu moest ik sterk genoeg blijven, nadat ik zeven kilo verloor. Dit bracht echter heel wat stress met zich mee: lichamelijke kwaaltjes, gewrichtspijn, moeilijk kunnen slapen, weinig kunnen eten…”

Het eerste weekend in eigen land verliep het niet naar wens?

“Dezelfde dag van de wedstrijd moest ik inwegen. Dat wil zeggen dat ik de dag ervoor de hele tijd in warme baden zat, om watergewicht te verliezen. Tijdens de nacht liep ik dan een niercrisis op en koos ik ervoor om mijn voeding voor de dag nadien in te nemen. Uiteindelijk geraakte ik erdoor, maar aan de wedstrijd heb ik niet kunnen meedoen. De stress werd wel groter omdat ik het weekend erna toch wel die records wou grijpen.”

“Mijn aanzien wordt steeds groter en dat gaat wel gepaard met wat druk”

Je bent daar ook in geslaagd?

“Het was een hoger niveau van wedstrijd, een betere organisatie. 24 uur voor de wedstrijd heb ik gemakkelijk kunnen inwegen: 89,8 kilo. De dag erna is alles heel vlot verlopen, met in de beweging met Atlas Stenen vier Belgische records. Twee ervan bleken zelfs twee Beneluxrecords in de -90 kg te zijn.”

Kun je die discipline met Atlas Stenen eens omschrijven?

“Er zijn twee soorten bewegingen. De eerste is de Atlas Steen vanop de grond naar de schouder brengen. Daar moet je de steen kunnen balanceren met een arm, terwijl de andere arm vrij moet zijn zodat je oogcontact kan maken met de scheidsrechter. Daarin ben ik nu Belgisch recordhouder in de -90 kg en de -105 kg-klasse, met een steen van 140 kilo op mijn schouder. De tweede discipline is Atlas Stone over bar. Hier hef je de steen op, leg je het ding op je schoot om dan recht te staan. Op dat moment moet je de steen over een bar van 122 cm proberen te krijgen. Daar heb ik het Belgisch record in diezelfde gewichtsklassen fel verbeterd, door een steen van 182 kilo over de bar te heffen.”

Heeft je wereldtitel Strongman ondertussen meer deuren geopend?

“Uiteraard. Naast die uitnodiging voor het Record Breaker Event in het Duitse Fulda wordt mijn aanzien groter. Ik zie mijn klantenbestand en mijn club groeien. Dat gaat wel gepaard met druk. Er is een noodzaak om dat niveau te kunnen aanhouden. De andere deelnemers kijken mij op een andere manier aan, maar ik besef dat professionaliteit noodzakelijk is als wereldkampioen. Ik moet duidelijk kiezen welke wedstrijden ik wil doen.”

Wat staat er nog op je planning?

“Sowieso in oktober dit jaar opnieuw het Arnold Strongman World Championship in Madrid, om er mijn titel te verlengen. En in dat Arnold-circuit is er elk jaar een eindeditie in Columbus, Ohio in de Verenigde Staten. In de -95 kg-categorie heb ik hiervoor een uitnodiging gekregen, voor maart 2026. Daar zal ik sowieso de eerste Belg ooit zijn die er deelneemt. Arnold Schwarzenegger zal daar zelf ook aanwezig zijn trouwens.” (ACR)