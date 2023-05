Gianna Paelinck (30) zorgt voor vrouwelijke touch bij fietsenzaak Plum: “Niet vies van wat smeerolie”

Gianna Paelinck (30) is met haar stralende glimlach een frisse verschijning in fietswinkel Plum op de hoek van de Nieuwstraat en de Schippersstraat in hartje Oostende. Niet meteen de verschijning die je verwacht van een fietsmecanicien, maar ze is de volgende in rij om de zaak over te nemen. “Van vader op zoon, en nu op dochter.”

De fiets kent voor Gianna Paelinck (30) nog weinig geheimen. Als kind was ze al niet weg te slaan uit het atelier van haar vader. “Vandaar wellicht mijn interesse: ik ben opgegroeid tussen de mannen”, glimlacht ze. De commerce heeft er volgens pepe Marcel (89) altijd al ingezeten. “Gianna is een plantrekkertje”, knipoogt hij. En ook vader Kurt (62) is het ermee eens dat zijn dochter van wanten weet. “Toen ze mee in de zaak kwam, vond ik Gianna eerst nogal bazig. Ik weet nog dat ik dacht: owla”, lacht hij. “Maar al snel sloeg dat gevoel om in vertrouwen. Nu weet ik dat ik haar met een gerust hart alleen kan laten in de winkel.”

Apotheekassistente

Gianna studeerde in 2013 af als apotheekassistente en werkte eerst een tijdje bij Persyn. “Maar mijn echte passie lag bij de fiets. Ik ging als kind ook altijd met papa mee naar de koers, en Eddy Merckx is hier zelfs ooit nog bij ons in de winkel geweest”, vertelt ze. Een paar jaar geleden schoolde de Oostendse zich daarom om tot fietsmechanieker. “Ik sprong al af en toe bij in de winkel, en vond het dan ambetant dat ik niet altijd kon antwoorden op vragen van klanten. Mijn opleiding deed ik bij CVO Scala, waar ik nu op vraag van Klaas Vantornout ook een dagje in de week avondles geef. Ik leer zelf ook nog elke dag bij – een kans op bijscholing laat ik nooit liggen”, aldus Gianna.

Opmerkingen

Sinds ongeveer een jaar draait ze voltijds mee in de winkel van haar vader. “Want het is de bedoeling dat ik het later van hem overneem. Ik weet het, vrouwen leggen normaal gesproken geen remkabels. Ik krijg daar vaak genoeg opmerkingen op”, glimlacht Gianna haar stralende tanden bloot. “Nieuwe klanten zijn vaak eerst wat argwanend: Is de baas hier niet?, vragen ze dan. Ik geef daar niet om hoor: het ís een atypische job hé voor een vrouw.”

“Ik maak zelf ook werktruitjes voor de winkel”

“Ondertussen is het wel al zover gekomen dat de mensen nu in plaats van naar mij, naar mijn dochter vragen”, grijnst Kurt. “De vaste klanten weten ondertussen dat ze er evenveel van kent als de papa.” “Dus neen, ik ben niet vies van een beetje smeerolie”, glimlacht Gianna. “Een stuurlint vervangen is best wel een secuur werkje, daar komen mijn vrouwelijke vingers dan van pas. Maar pepe gaat daarin óók heel verfijnd te werk. Als ik dus al ergens die female touch heb, dan is het misschien dat ik zelf de werktruitjes maak voor in de winkel.”

Pepe Marcel, vader Kurt en dochter Gianna Paelinck van fietsenzaak Plum: “Van vader op zoon, en nu op dochter.” © WK

Van een remkabeltje vervangen tot de boekhouding: Gianna kan het allemaal. “Als kind stal ik met mijn ogen: ik leerde veel door af te kijken van papa. Toen ik mijn eerste remkabel legde, was ik achteraf best wel trots dat het gelukt was. Ik ben tenslotte niet zo technisch aangelegd. Vandaar ook mijn boodschap: als je iets echt heel graag wil, ga er dan voor. Het leven kan verrassende wendingen nemen. Maar ik kreeg dit niet zomaar in de schoot geworpen hoor. Ik heb hier hard voor gewerkt. Het besef dat mensen soms raar opkijken van een vrouw die aan fietsen sleutelt, gaf mij juist een enorme drive om het goed te doen”, aldus Gianna.

Dat ze ook eens een seksistische opmerking naar het hoofd geslingerd krijgt, neemt ze erbij. “Boys will be boys, en ik ben hier de frisse nieuwe wind hé”, lacht ze. “Ik moet ‘s morgens niet toekomen met kunstnagels natuurlijk, maar voor de rest voel ik me wel honderd procent vrouw. En mijn generatie denkt al veel minder in genderpatronen”, klinkt het.

Broer naar Eurosong

Broer Gianni vertrok deze morgen overigens naar Liverpool om er Eurosong te verslaan voor de VRT. “Gustaph en zijn entourage zijn vorige week zondag al op het vliegtuig gestapt. Ik heb Gianni toen zelf naar Zaventem gevoerd, hij heeft immers geen rijbewijs. Maar dat heeft hij in Brussel ook niet nodig”, lacht Gianna, die op Zaventem met Gustaph kon praten.

“Super sympathieke kerel. Ik ben fan. Het Songfestival, da’s nostalgie hé: bij ons thuis was dat altijd een hoogdag. Gianni en ik zaten die zaterdagavond altijd in spanning aan het tv-scherm gekluisterd. Pen en papier in de aanslag, klaar om punten te geven. Mijn pronostiekje voor dit jaar: Gustaph zal met Because of You wel de halve finale overleven. En in de finale is een plekje in de top tien wel realistisch, denk ik. Hoop ik.” (lacht)