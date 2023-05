‘Ghostbuster’ Jeroen (48) uit Ieper strikt nu ook spook van Afrika: “Maar tijdens het jagen achtervolgde zij ons plots”

Vijf jaar na het spook van de Himalaya zocht en vond de Ieperse opticien Jeroen Porteman nu ook het spook van Afrika: de zeldzame zwarte panter. “De ironie wil dat zij ons plots achtervolgde tijdens het jagen”, zegt de hobbyfotograaf, die in het pikdonker toch unieke beelden kon maken van het gitzwarte beestje. Voor z’n volgende jacht hoeft de ghostbuster eens niet naar de andere kant van de wereld. “Hopelijk vind ik ooit het spook van De Blankaart.”

Met de jeep door het oerwoud. Een dikke week na drie opeenvolgende nachtelijke safari’s en een nachtvlucht vanuit Kenia richting Ieper is opticien Jeroen Porteman (48) nog steeds vermoeid. Intussen heeft hij een stukje van zijn stem terug om te vertellen over de avontuurlijke, maar onverwachte ‘jacht’ op de zwarte panter.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Zou je niet eens naar de paters van Westvleteren of de Ardennen trekken? Mijn vrouw Gudrun gaf ontspanningstips na de intense verbouwing van onze optiekzaak bij de Grote Markt”, vertelt Jeroen. “Maar dan kreeg ik via Silas Morreeuw, een bevriende fotograaf uit Zonnebeke, de kans om een opgedoken zwarte panter te zoeken en in beeld te brengen.”

Enkele weken eerder publiceerde de New York Post foto’s van een twee jaar oude vrouwelijke zwarte panter. Het zeldzame dier kreeg de naam Giza. Volgens de Amerikaanse krant was het de eerste keer dat een zwarte panter van dichtbij werd gefotografeerd zonder cameravallen.

Jeeplampen

“Dankzij natuurreisbureau Starling is het gelukt om het dier te vinden, maar eigenlijk vond zij ons”, verrast Jeroen. “Met een jeep en warmtecamera’s waren we in de brousse op zoek naar een schaduw in de nacht. Het zeldzame dier wordt ook wel het spook van Afrika genoemd. Plots stopte de jeep voor een paar dikdiks, een soort kleine hertjes, die verblind waren door de koplampen. De ironie wil dat de panter ons plots achtervolgde en gebruik maakte van de jeeplampen om een van de dikdiks te vatten. Een slim beestje.”

De zwarte panter duikt af en toe op in popcultuur, zoals Black Panther in de strips en films van Marvel. “Of Bagheera in het verfilmde The Jungle Book”, weet Jeroen. “Zwarte panters zijn een kleurafwijking van het gewone luipaard. Het is heel uitzonderlijk dat zo’n dier overleeft in het wild en ik ben heel blij dat ik het enige gekende zwart luipaard van Afrika kon in beeld brengen.”

Vijf jaar geleden brachten Jeroen en Silas het spook van de Himalaya in beeld, maar om het sneeuwluipaard te spotten moest het duo toen dagenlang geduld uitoefenen op een hoogte van 5.000 meter bij vriestemperaturen tot -25 graden Celsius.

Spook van De Blankaart

“Het klinkt grappig om als ghostbuster omschreven te worden”, lacht Jeroen. “De zoektocht vind ik eigenlijk belangrijker. Hoewel uitputtend, is zo’n verblijf in de wildernis enorm ontspannend. Het zijn kinderdromen, die uitkomen.”

Voor z’n volgende droomspookjacht hoeft Jeroen niet naar de andere kant van de wereld. “Ik zoek het spook van De Blankaart, het natuurdomein bij Diksmuide. Het gaat om de roerdomp. De reigerachtige vogel is door zijn kleur quasi onzichtbaar tussen het riet. Zijn ‘gehoemp’ heb ik al zo vaak gehoord, maar de vogel zag ik nog nooit. Hopelijk komt het er ooit eens van.” (TP)