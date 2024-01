Ghislain Lacante publiceert met ‘Van muizenissen en kiskildies’een frivole familiekroniek

‘Dankzij’ corona heeft Ghislain Lacante zijn frivole familiekroniek ‘Van muizenissen en kiskildies’ geschreven. Het boek ligt sinds de jaarwisseling in de winkel. “Negentig procent van wat erin staat, is echt gebeurd”, zegt de auteur. Bijvoorbeeld dat hij de liefde voor het lesgeven ontdekte doordat hij schooltje speelde met meisjes omdat er te weinig jongens waren om mee te voetballen?

Ieperling Ghislain Lacante is ondertussen – zegt hij zelf met een kwinkslag – een jaar te oud om nog Kuifjesstrips te lezen: van 7 tot 77, staat er altijd op de kaft. Hij werd geboren in Wervik. “Mijn vader was er boter- en eierenhandelaar. Telkens als we in Ieper kwamen, keken we met grote ogen naar de mentaliteit van die ‘grootstad’. In het boek lees je daar ook af en toe tussen de regels een knipoog naar.”

“Het hoofdpersonage, Marc Vantomme, is eigenlijk mijn alter ego. Op verzoek van familie en vrienden had ik al eens een kleine publicatiepoging gedaan van ludieke of opvallende anekdotes uit mijn leven, in zo’n honderd pagina’s. Toen corona kwam en ook mijn pastorale activiteiten wegvielen, had ik plots een zee van tijd en besloot ik die verhalen verder aan te dikken. Toch kan ik zeggen dat negentig procent van wat er in het boek staat echt gebeurd is. Alleen heb ik de namen van personages en plaatsen verzonnen. Eerder woordspelletjes met een dubbelzinnige inslag, niet zozeer om de mensen te beschermen.”

Pilarenbijter

Als rode draad door Ghislains boek loopt zijn roeping om onderwijzer te worden, al hadden sommigen in hem – en dus ook in Marc Vantomme – een priester gezien.

“We groeiden op in een tijd waarin je vroom meeging naar de eucharistievieringen als je ouders dat deden. Zo was ik ooit misdienaar, want mijn ouders gingen wekelijks naar de kerk. Een roeping als onderwijzer was in mijn studietijd niet vanzelfsprekend. Ik werd er zelfs voor gepest, en sommigen zeiden zelfs dat ik beter voor pastoor zou leren of riepen ‘pilarenbijter’ naar me. Ik wilde voetballen, maar waar ik woonde waren er onvoldoende jongens. Daardoor speelde ik schooltje met een klas vol meisjes. Uiteindelijk heb ik 31 jaar heel graag het zesde leerjaar gegeven in de Vrije Basisschool Capucienen. Maar als ik vandaag weer achttien zou zijn, zou waarschijnlijk eerder iets kiezen in de richting van ICT, want die wereld boeit me enorm.”

“Ik had al twee jaar gewerkt voor ik mijn legerdienst ging doen, in de NAVO-kazerne van Rheindalen in Mönchengladbach. Daar bestond de Belgische afdeling uit zowel Vlaamse als Waalse militairen. Die laatsten begrepen geen Engels of Nederlands, en het was voortdurend van qu’est-ce qu’il dit.” Dus heeft Ghislain degenen die Frans spraken verbasterd tot de ‘kiskildies’. “Als je dat constant hoort, dan word je daar tureluurs van. Toen ik, eenmaal terug onder collega’s-onderwijzers, over mijn NAVO-ervaringen sprak, moedigde wijlen Leo Delaleeuw (gewezen Ieperse belleman, die overleed op 2 augustus 2022, red.) me aan om er iets mee te doen. Eigenlijk ligt dit boek er voor een stuk dankzij hem, en is het in feite ook mijn eerbetoon aan hem.”

Mailen naar de minister

In zijn boek drijft Ghislain subtiel de spot met idee-fixen. “Wie mij kent, weet dat ik ook hou van woordspelletjes met een dubbele bodem. Ik steek graag de draak met scheve situaties, ook in het onderwijs, zeker als er sprake is van ongelijkheid. En dat staat nu ook nog eens zwart op wit. Ik heb al een paar cursiefjes doorgestuurd naar onderwijsminister Weyts, die altijd met een standaardantwoord reageert.”

Voor het boek heeft Ghislain hulp gekregen. “Mijn kleinkinderen Lara, Jolien, Jarne en Nina hebben gezorgd voor de illustraties in het boek. Wie weet krijg ik hen ook aan het schrijven. Mijn zoon Peter schrijft trouwens ook: niet onverdienstelijke haiku’s. Het zit dus in de genen, maar elk met zijn eigen stijl.”

Van muizenissen en kiskildies, Ghislain Lacante, 20 euro, in de Standaard Boekhandel of via glacante@hotmail.com.