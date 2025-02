GHG Waremse Verhalen organiseert elke drie maanden een Stamboomcafé

GHG Waregemse Verhalen start op zaterdagnamiddag 8 februari met een Stamboomcafé in OC De Linde te Vijve in een poging iedereen samen te brengen die met hun stamboom bezig is.

Afspraak om 14 uur in OC De Linde, het einde is voorzien omstreeks 17 uur. “Bedoeling is dat zowel beginnende als gevorderde stamboomonderzoekers in dit Stamboomcafé driemaandelijks kunnen samenkomen om verhalen en kennis uit te wisselen. De inbreng van de deelnemers is hierbij essentieel”, vertelt Soraya Deborggraeve.

Deskundigen

“We helpen graag verder met problemen waar je tegenaan loopt en zoeken samen naar de juiste bronnen om uw onderzoek verder te kunnen zetten. Per editie plannen we uitleg over de presentatie van een stamboom van een bekende Waregemnaar. Zelf deel ik ervaringen uit eigen onderzoek. In de toekomst zullen ook deskundigen uitgenodigd worden om over bepaalde thema’s meer informatie te delen.”

“Met dit nieuw initiatief wenst het Geschied- en Historisch Genootschap haar heemkundig aanbod naar de groot-Waregemse bevolking nog te versterken. Op vrijdag 7 februari nodigt het genootschap u om 17 uur uit in Bibbox voor haar vierde lezing over Guido Gezelle door Karel Platteau. Er waren met Waregem Wielerstad en hun jaarboek met 20 historische verhalen ook al twee boekpresentaties. Het jaarboek 2024 is trouwens uitverkocht en krijgt een tweede druk.”

“U kunt daar opnieuw voor inschrijven op hun website, waar u ook al tientallen andere korte historische groot-Waregemse verhalen kunt lezen. Hun Facebookgroep telt ondertussen ook al ruim 1500 leden”, aldus Soraya.