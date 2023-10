Ghesellen van de Kastelnij Veurne versterkt zich met twee ondernemende dames

Ellen Vandendries en Charlotte Verschelden zijn officieel opgenomen in de vereniging Ghesellen van de Kastelnij Veurne. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in het Abdijmuseum Ten Duinen van Koksijde. Ellen gaf met haar man Timo De Normandie een nieuw, bruisend leven. Charlotte werkt bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen.

De intronisatie van nieuwe leden wordt ieder jaar georganiseerd in een andere gemeente die deel uitmaakt van de ruime regio Veurne-Ambacht van de Kastelnij. Voor de 37ste keer zijn leden opgenomen die zich op een opmerkelijke manier hebben ingezet voor en hun steentje hebben bijgedragen aan de uitstraling van regio Veurne op economisch, sociocultureel en/of toeristisch vlak.

Even oud als België

Voorzitter Wim Hollevoet lichtte eerst de eervolle vermelding voor de familie Vandendries toe: “Haar verhaal begint bij de beenhouwerij in 1830, en is dus even oud is als België. Generatie na generatie volgde elkaar op, en in 1976 namen de toen nog jonge Luc en Annie de fakkel over van de slagerij in de Ooststraat. Het pand werd verbouwd, ze namen in Koksijde Resto Real over, en de successen van dit ondernemerskoppel pur sang stapelden zich op. Ze kochten en verbouwden de ene zaak na de andere: Ysermonde in Nieuwpoort, Driesland in Alveringem, de oude abdij in Lo… Ze wilden ook een feestzaal in de regio, maar stuitten op allerlei obstakels. Tot ze in 1992 feestzaal Jan Turpin in Nieuwpoort kochten en er een moderne vleugel bij bouwden. Dat werd een meerwaarde voor de streek. Later volgde nog feestdomein De Vossenberg in Hooglede.”

Schaars

“Met dezelfde ondernemersspirit traden zus Ellen en broer Klaas in het familievoetspoor. Klaas werkte wereldwijd voor cateringbedrijven met succesrecepten van de Vlaamse vleeskeuken, en nam later voedingsbedrijf Mestdagh over. Ellen ontmoette in Jan Turpin de liefde van haar leven…: Timo! Zij kochten in 2003 het vervallen boothotel De Normandie en renoveerden het tot een hedendaagse architecturale parel en culinaire hotspot van de Westkust. Daarvoor kregen ze in 2007 de Vlaamse Monumentenprijs. Horecafeestzalen worden ook schaars, maar zijn van een groot maatschappelijk belang!”

Dé feestzaal

Ann Soete mocht vervolgens haar metekind Ellen Vandendries voorstellen als nieuw lid: “Ellen is geboren en getogen in de slagerij in de Veurnse Ooststraat. Gebeten door de horecamicrobe, belandde ze in Spermalie in Brugge, waar ze haar diploma hotelmanagement behaalde. Nadat ze met echtgenoot Timo een aantal jaren Jan Turpin had uitgebaat, stortte het stel zich in het Normandie-avontuur. Zij hebben samen De Normandie gemaakt tot dé feestzaal en hét cateringbedrijf van West-Vlaanderen. Je zal moeilijk iemand vinden in de regio die er nog nooit een feest heeft bijgewoond.”

De leden zetten zich in voor de uitstraling van Veurne en omgeving

“Ellen is niet iemand die graag in de kijker staat, maar altijd aanwezig is op de achtergrond, en met haar ongekende gedrevenheid en oog voor detail alles in goede banen leidt”, klinkt het.

Derde generatie

Daarna was het de beurt aan peter José Clauw om Charlotte Verschelden voor te stellen: “Ellen is een kleinkind van wijlen dokter Edgar Verschelden, een van de grondleggers van onze vzw. In 1992 werd haar vader Jean-Marie, advocaat in Veurne, geïntroniseerd als Ghesel. Ellen reageerde dan ook enthousiast toen ik haar wilde voordragen als Ghesel van de derde generatie.”

Charlotte Verschelden, voorzitter Wim Hollevoet en Ellen Vandendries. © MVO

“Na haar studies aan het Veurnse College volgde ze aan de UGent de richtingen Dierengeneeskunde, Rechten en Notariaat. Tijdens de stage bij de advocatenassociatie waarvan haar vader deel uitmaakte, besefte ze dat dit haar ding niet was. Tot ze uiteindelijk bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen belandde: een schot in de roos! De POM stimuleert ondernemerschap, investeert in ruimte om te ondernemen, brengt innovatie dichter bij de ondernemer, draagt bij aan de ontwikkeling van het talent in de regio… Deze gevarieerde job motiveert Charlotte en leidt tot tastbare resultaten, wat perfect aansluit bij de doelstellingen van de Ghesellen!”

“Daarnaast houdt Charlotte van fietsen, lopen, en lezen, en heeft ze een passie voor geschiedenis. Daar ligt de link voor de passie die ze met haar man Kristof Jacobs deelt: de gebeurtenissen van WOII, hun lidmaatschap van re-enactmentverenigingen, hun indrukwekkende verzameling soldatenuitrustingen en -uniformen… Samen zetten ze zich in om de geschiedenis levendig te houden. Op 11 november dragen ze opnieuw hun steentje bij aan de Fakkeltocht, waar ze waargebeurde verhalen uit de regio Veurne tot leven brengen.”