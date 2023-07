Gft-afval in zomermaanden wekelijks opgehaald in Bredene

Tussen 4 juli en 29 augustus wordt het groente-, fruit- en (in beperkte mate) tuinafval (gft) in Bredene wekelijk in de plaats van tweewekelijks opgehaald.

Sinds januari wordt in Bredene het gf(t)-afval apart ingezameld. Het gaat om een proefproject in samenwerking met de IVOO. “Momenteel wordt in Bredene tweewekelijks om en bij de 2.500 kg gf(t)-afval opgehaald bij de inwoners. Deze afvalfractie wordt vervolgens gecomposteerd en duurzaam en ecologisch ingezet”, aldus milieuschepen Kelly Spillier.

Warmer weer

Met de komst van warmer zomerweer kan het gf(t)-afval in de afvalzak sneller beginnen gisten en afvalvocht afgeven. “Dat kan leiden tot onaangename geurtjes en ongewenste insecten of ongedierte aantrekken op de plek waar je het gft-afval bewaart. Om te vermijden dat onze inwoners door deze ongemakken zouden afhaken en het apart inzamelen van het gft-afval voor bekeken houden, zullen we tijdens de maanden juli en augustus de gf(t)-fractie wekelijks inzamelen”, legt milieuschepen Kelly Spillier uit.

Het gf(t)-afval wordt telkens op dinsdag opgehaald (behalve op feestdagen).

(MM)