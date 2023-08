Zwem- en recreatieverbod in Damse Vaart door blauwalgen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft weer blauwalgen opgemerkt in de Damse Vaart. “Dit betekent dat we opnieuw een zwem- en recreatieverbod moeten uitvaardigen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“We voeren deze week nog nieuwe metingen uit en zullen begin volgende week over de resultaten beschikken. Tot dan geldt er al zeker een verbod om te zwemmen of recreatieve sporten uit te voeren op het water. Het is immers af te raden dat mensen in contact komen met het water”, legt de Brugse burgemeester Dirk De fauw uit.

Maatregelen

Schepen van Leefmilieu Franky Demon zucht: “We doen er al wekenlang alles aan om ervoor te zorgen dat de leden van de Brugse IJsberen, De Langereizwemmers en Triatlon Brugge deze zomer de zwemzone in de Damse Vaart optimaal kunnen benutten. Ook voor de Zwemdoortocht Brugge-Damme nemen we al enige tijd maatregelen om de wedstrijd dit jaar te kunnen laten plaatsvinden.”

Stalen

“Zowel op het vlak van maaiwerkzaamheden als het verwijderen van eendenkroos. We volgen de situatie nu goed op met ons stadslabo en er worden regelmatig stalen genomen van het water. We hopen dat de blauwalgen ook deze keer weer snel verdwijnen”, aldus Franky Demon.