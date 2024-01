Zuid-West-Vlaanderen lanceert Halt2Diabetes: “1 op 10 heeft diabetes, 1 op 3 weet het nog niet”

In een ambitieuze stap om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen, lanceren de steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen het project Halt2Diabetes. Met een focus op het identificeren en begeleiden van mensen boven de 45 met een verhoogd risico op diabetes type 2, biedt de regio meer dan 20 sessies om een gezonde levensstijl te omarmen.

Gezonde levensstijl verkleint risico

Kortrijk, Wervik, Waregem, Spiere- Helkijn, Wevelgem, Harelbeke, Deerlijk, Avelgem, Menen, Dentergem, Anzegem, Kuurne, Wielsbeke en Zwevegem lanceren het project Halt2Diabetes. Volgens, die, “Eén op de tien volwassenen in het land loopt rond met diabetes type 2, waarvan één op de drie zich niet bewust is van deze aandoening. Het goede nieuws is dat het risico aanzienlijk kan worden verkleind door een gezonde levensstijl aan te nemen, met voldoende beweging, gezonde voeding en niet roken”, legt gezondheidspromotor Deborah De Jaegere van Logo Leieland uit, die het project in de regio coördineert. “Onze gemeenten streven naar een gezonde toekomst, met de focus op diabetespreventie, want voorkomen is altijd beter dan genezen.”

20 gratis groepsessies

Halt2Diabetes gaat verder dan het signaleren van personen met een risico op diabetes type 2; het biedt een begeleidingsprogramma om hen te helpen bij het omarmen van een gezondere levensstijl. Inwoners kunnen zelf hun risico berekenen door de onlinevragenlijst in te vullen op www.gezondheidskompas.be.

De resultaten van de bevraging stellen de deelnemers in staat om zich te wenden tot hun huisarts of apotheker, die hen zal begeleiden naar een gezond leefstijlaanbod in de regio. Dit omvat de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een van de 20 groepssessies ‘gezonde voeding op verwijzing’, begeleid door een erkende diëtiste. Voor degenen die streven naar een actievere levensstijl, is er de optie om een beweging-op-verwijzing-coach in te schakelen.