Zuid-Afrikaanse Liberty Home opent halfway house in Kortrijk: “In België is er een enorm stigma rond verslaving”

Vandaag opent de Belgische vestiging van Liberty Home de deuren in de Groeningestraat. Daarmee introduceert de Zuid-Afrikaanse verslavingszorginstelling het concept van een halfway house in ons land, waar verslaafden en mensen met mentale problemen worden behandeld en begeleid in een huiselijke setting.

Belgische patiënten van Liberty Home doorlopen eerst een afkickprogramma van zes weken in Kaapstad. “Terug in België bieden we hen een even veilige, liefdevolle en familiale omgeving die gericht is op een duurzaam herstel”, vertelt Morgane Conlon-Vercruysse (31). De Belgische bezielster van Liberty Home trok in 2016 naar Zuid-Afrika om het gevecht aan te gaan met een jarenlange alcohol- en drugsverslaving. “Ik ben het bewijs dat het stereotype van een verslaafde niet altijd klopt, het kan iedereen overkomen.”

Leven in extremen

“In 2015 leefde ik twee levens tegelijk”, herinnert Morgane zich. “Als verslaafde dronk ik alcohol tot in het vroege ochtendgloren om slechts enkele uren later een marathon te lopen. Een leven in extremen. Mijn vorm van ontkenning, alles om een ogenschijnlijk normaal leven te lijden. Maar in vijf maanden verloor ik alles: mijn vrienden, mijn familie, mijn financiële mogelijkheden en het vertrouwen van mijn omgeving. Op het dieptepunt van mijn verslaving dronk ik dagelijks moeiteloos anderhalve fles wodka leeg en begaf ik me in de prostitutie. Ik stond voor de keuze: ga ik zo verder, met het risico dat mijn geliefden ooit een noodlottig telefoontje krijgen? Of geef ik dit leven op en vecht ik om beter te worden?”

Fysieke en mentale afstand in Zuid-Afrika

Morgane besloot hulp te zoeken in België. “Ik zie mezelf nog door de witte gangen lopen, een nummertje nemen, in de wachtkamer plaatsnemen. En dan die stem vanachter de onthaalbalie: ‘Waarvoor is het: drugs of psychiatrie?’. De schaamte die ik zonet had overwonnen kwam keihard terug. Ik liep er weg. Maar schaamte mag nooit een reden zijn om geen hulp te vragen.”

Morgane bekeek andere opties en vond een ontwenningskliniek in Zuid-Afrika. “Zowel de fysieke als mentale afstand verlaagden de drempel. Ook de positieve cultuur, de vele lotgenoten, de beschikbare AA- en NA-vergaderingen en de prachtige, rustgevende natuur waren redenen voor mijn keuze.”

Ontstaan Liberty Home

Na acht maanden overwint Morgane haar demonen, legt ze de fundamenten van Liberty Home en ontmoet ze haar partner Vincent Conlon (33) die zelf ook een verleden met alcoholverslaving heeft. Samen vormen ze het kloppend hart van Liberty Home. Morgane behaalt een bachelor en postgraduaat psychologie en legt zich toe op het therapeutische. Met een verleden in de corporate wereld neemt Vincent het operationele management voor zijn rekening.

“We willen een warme thuis bieden aan mensen met mentale problemen, of het nu gaat om verslaving, een depressie, een eetstoornis of andere obstakels. Jammer genoeg weten velen niet waar naartoe als ze hulp nodig hebben”, vertelt Vincent. “In het hart van die problematieken liggen vaak vergelijkbare oorzaken: een gevoel van eenzaamheid, angst, hopeloosheid, woede en verdriet. Liberty Home is geen instelling, maar een familie, waar de connecties tussen begeleiders en inwoners, ook onderling, van onschatbare waarde zijn. Elke medewerker heeft een achtergrond in verslaving, dat zorgt voor meer begrip en empathie.”

Halfway house

Een halfway house combineert therapie met dagelijkse taken zoals koken, afwassen, hobby’s, sport en vrijwilligerswerk. Er gelden ook duidelijke afspraken en regels, met consequenties indien ze niet worden nageleefd. “In België is er een enorm stigma rond verslaving. Hier zit het vaak in de criminele sfeer en is de behandeling vooral klinisch gestuurd. Dat schrikt veel mensen af”, duidt Vincent.

De Kortrijkse Liberty Home telt 26 bedden en zet in op de re-integratie van Belgische patiënten, om zo het risico op terugval te minimaliseren. Een traject van zes maanden, inclusief reis- en verblijfskosten in Zuid-Afrika en België, kost zo’n 4.300 euro per maand. Daarmee bevindt Liberty Home zich tussen de overheidsinitiatieven en de high-end privé-behandelingscentra die zo’n 10.000 tot 28. 000 euro per maand aanrekenen.