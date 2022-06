Zorgboerderij Ter Wielewalle verrast papa’s op zondag 12 juni: “Iedereen heeft eigen problematiek”

Sinds 2004 hebben Marleen Dendoncker en Bart Verhelle op hun gemengd landbouwbedrijf ook een zorgboerderij, waar mensen met een bepaalde problematiek tot rust kunnen komen. Op Vaderdag, zondag 12 juni, zetten ze hun deuren open voor het grote publiek met een ontbijt en een hoeveterras.

“Dat we in 2004 met de zorgboerderij begonnen zijn, lag eerder aan een samenloop van omstandigheden”, vertelt Marleen. “We raakten op een feest aan de praat met een opvoedster in de jeugdzorg die vertelde over de nood aan plaatsen waar jongeren met problemen tot rust konden komen. Het onderwerp van de zorgboerderijen sprak ons onmiddellijk aan. We zochten wat meer informatie en besloten mee te stappen in dit opvanginitiatief. Aanvankelijk kwamen de jongeren echt thuis bij ons overnachten, wat de band heel nauw maakte. Oorspronkelijk ging het ook enkel om jongeren uit een jeugdinstelling. Geleidelijk aan kwamen hier instellingen bij. Inmiddels zijn we verbonden aan Steunpunt Groene Zorg en zijn we erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.”

Zorg op maat

“Ons doel is nog steeds hetzelfde als in 2004. We willen de mogelijkheid bieden aan jongeren en kinderen om tot rust te komen in de landelijke omgeving van ons landbouwbedrijf. Dit gebeurt door de jongeren in de mate van het mogelijke in te schakelen bij de bezigheden op het bedrijf. Dit kan gaan van het verzorgen van de dieren tot het meehelpen bij het onderhoud van de boerderij. Er komen jongeren langs die schoolmoe zijn of die op school gepest worden”, klinkt het. “We ontvangen ook jongeren uit psychiatrische instellingen die hier in een andere omgeving tot rust komen. Ook kinderen met autisme kunnen bij ons terecht. Het is voor ons steeds zoeken naar de gepaste manier om de jongeren te triggeren.”

Ook kinderen met autisme zijn hier meer dan welkom

Polyvalent gebouw

“Recent hebben we een oude schuur verbouwd tot een polyvalent gebouw”, gaat Bart verder. “Hierin zitten op het gelijkvloers een rust- en ontspanningsruimte, een keuken met basisvoorzieningen, een eetkamer en een omkleed- en doucheruimte. Op de verdieping zijn drie slaapgelegenheden, zodat de mensen ook kunnen blijven overnachten. Er is een groot terras aangelegd en in de toekomst zijn er plannen voor een speelpleintje, een knuffelschuur en een speelweide. We krijgen ook vaker de vraag om meerdaagse kampen in te richten en in die richting zijn er voor deze zomer plannen.”

In samenwerking met Inagro organiseert Ter Wielewalle onder de titel Verras papa, beestig en geestig op Vaderdag een hoevebelevingsdag, waarop je kan kennismaken met de werking. ‘s Morgens is er een uitgebreid ontbijt aan 25 euro (8 euro voor kinderen 4-12 jaar). Inschrijven is verplicht. Daarna kan er op het hoeveterras genoten worden van aperitief en tapas van eigen kweek. (JG)

Info: www.terwielewalle.be.